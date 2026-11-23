Cette semaine était particulièrement spéciale dans la cuisine de MasterChef Québec, qui célébrait en grand son 200e épisode. Pour l'occasion, d'anciens candidats sont revenus prêter main-forte aux candidats et le restaurant a notamment rouvert ses portes, invitant pour la toute première fois depuis le début de la série des gens du public à venir essayer les plats des apprentis chefs.

Le tout, donnant un épisode qui a entraîné son lot de commentaires sur les réseaux sociaux, provenant de fiers partisans de la compétition, heureux que la production trouve sans cesse des façons de surprendre les téléspectateurs.

Si ce dimanche, le top 5 est désormais connu, il ne fait aucun doute pour bon nombre d'internautes que c'est Léa Charest qui remportera la compétition. Ayant plusieurs victoires de défis inscrites à son cv, depuis le début de la saison, Léa étonne autant qu'elle séduit, si bien que plusieurs la voit d'ores et déjà comme la digne successeure de Samuel Boisvert.

En effet, certains sont d'avis que la rimouskoise d'adoption repartira avec les grands honneurs, elle qui, depuis le début de la saison, a su offrir coup sur coup des plats de grande qualité, accentués par le goût et la présentation générale de ses assiettes. Et ainsi en va-t-il des autres candidats encore dans la course.

Suivant Léa dans les intentions de vote, on retrouve Sophian et Sara, qui sont parmi les grands coups de coeur cette saison, que plusieurs affectionnent pour leur talent et leur charisme. Oui, la table est désormais bien mise pour une final en point d’orgue, qui sera présentée très bientôt... Découvrez quand ici.

MasterChef Québec est diffusé le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30.