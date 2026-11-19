Mercredi soir étaient diffusés les résultats du dernier défi restaurant à Masterchef Québec.

Les Rouges ont décroché la victoire avec un pointage de 18 à 2. Ce sont des fans de l'émission qui ont déterminé les gagnants.

Évidemment, ils n'avaient que la présentation sur laquelle appuyer leur décision. Même s'ils n'ont pas goûté aux assiettes, les internautes ne sont pas d'accord avec la marque finale. Le fait que les juges aient mentionné le pointage, les a agacés tout autant.

« De mon côté, j’aurais donné la victoire aux bleus. Leur présentation était beaucoup plus belle et appétissante ! »

« Moi, c'était les bleus ! J'étais surtout déçu de l'attitude des chefs. Ils n'étaient pas obligés, 18-2, sérieux! Juste dire que c'était unanime aurait suffit et plus de tact ! »

« J’aurais choisi les bleus sans hésiter 🥹 »

« Bien moi je trouvais que les bleus avaient une belle présentation alors j'aurais voté bleu. »

« Les bleus étaient gagnants. »

« J'aurais donné la victoire aux Bleus, la présentation était vraiment plus belle pour un repas de restaurant..... »

« Moi je dis si la dégustation avait été faite par des chefs, les Bleus auraient gagnés. »

« Très déçu du résultat...🤷‍♀️ »

« Désolé! L'assiette rouge, à l'oeil, pour moi, pas appétissant. Au goût, c'est autre chose. »

« Bleu pour moi, déçu du résultat »

Voyez le visuel des assiettes des deux équipes dans la publication ci-dessous.

Il faut dire également que, comme à chaque année, les gens déplorent un certain favoritisme. Pour cette quatrième saison, les téléspectateurs pensent que Léa est la chouchou des juges. Et si elle était tout simplement la meilleure?

« [...] Léa est la préférée, elle était Rouge alors ça dit tout, désolé. »

« On sait déjà qu’il y a une préférence pour Léa 🤦‍♀️🤷🏻‍♀️ »

« Léa Léa Léa toujours, je ne serais pas surprise qu’elle, c’est comme la préférée des deux, c’est comme clair comme de l’eau de roche, désolée. »

« Moi aussi je trouve qu'ils ont une préférence pour Léa. »

« Léa la préférée de Martin. »

Masterchef Québec se poursuit les dimanches soirs à 20 h 30, puis du lundi au mercredi à 19 h 30.