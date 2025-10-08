Martin Matte met la table pour une nouvelle saison corsée de Hot Ones Québec

C'est ce jeudi que vous pourrez assister à la deuxième saison du meilleur « hot seat » en ville, Hot Ones Québec, alors que Marc-André Grondin donnera des chaleurs à une nouvelle tablée d'invités. Une saison qui s'annonce aussi drôle que corsée, avec des convives de marque.

Le premier à mettre la table est Martin Matte, qui a accepté l'invitation de Marc-André Grondin, en dépit du fait qu'il ne mange jamais épicé. « Qu'est-ce que tu fais ici? » lui demande d'abord l'hôte. Bonne question!

L'humoriste se posera lui-même la question à quelques reprises pendant la dégustation des ailes, un crescendo de piquant qui ne le laissera pas indemne. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est HILARANT!

Je te méprise, je méprise toute l'équipe!

C'est évidemment la fatidique Da Bomb 💣, la huitième sauce offerte lors de ce test de goût, qui va mettre le comique chaos.

J'ai le goût d'être violent!

La réaction de Martin Matte est particulièrement intense, les jurons et les insultes sont au rendez-vous, de même que les confidences sur plusieurs sujets plus sérieux. Encore une fois, Marc-André Grondin réussit à être pertinent en osant des questions que nous n'avons pas entendues partout ailleurs. Charlotte Le Bon, comédienne qui connaît un essor à l'international, se prête aussi au jeu dans le deuxième épisode.

Hot Ones Québec sera lancé ce jeudi 9 octobre sur illico+. C'est à ne pas manquer!