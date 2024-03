Martin Dubreuil aborde son retour troublant dans À coeur battant

La finale de saison d'À coeur battant, en plus de placer le personnage principal dans une bien mauvaise posture, a amené de nouvelles intrigues qui se poursuivront l'automne prochain. Parmi celles-ci, nous avons assisté au retour d'un personnage interprété par Martin Dubreuil, Frédéric Lauzon, un grand ami de Christophe L'Allier.

Ce personnage, nous l'avions rencontré à l'époque de Toute la vie, alors qu'il vivait tout près de son ami Christophe, qu'il côtoyait régulièrement. On comprenait bien que ces deux hommes avaient un jour eu besoin l'un de l'autre, une rencontre qui s'est transformée en amitié par la suite.

Le personnage de Frédéric est toutefois revenu dans À coeur battant dans une intrigue bouleversante, où il se retrouve au coeur d'une relation abusive.

Nous avons pu en discuter avec le comédien Martin Dubreuil, croisé au lancement de la 2e saison de la série Bête noire dans laquelle il retrouve son rôle d'enquêteur.

Il nous dit : « Mon personnage est passé du wannabe spirituel sage à une personne étourdie, soumise en amour, parce qu'il est en relation et ne l'avait jamais vraiment été. »

Il ajoute : « Dès mes scènes dans Toute la vie, mon personnage disait à Christophe "l'amour c'est la chose la plus importante dans la vie", donc il y a une suite. Il a toujours cherché ça, il a toujours envié les gens qui avaient des relations. Il est aveuglé parce qu'il en a enfin une. »

Évidemment, cette histoire se poursuivra en septembre prochain, comme il nous le confirme : « Le tournage commence avril, mai, juin, et j'ai beaucoup de scènes. Je ne peux pas trop en dire, mais le personnage va continuer à me référer à ce que je faisais dans Toute la vie, pour son essence, à travers ces scènes qui vont m'amener dans toutes sortes d'émotions. »

De son côté, l'autrice Danielle Trottier nous disait à propos de cette intrigue : « Ce n'est que le début, ce que vous avez vu. Ce qu'on voit, ce n'est pas anodin que j'ai pris le seul ami que Christophe a, Frédéric tombe dans le panneau de la violence. Les mécanismes de la violence sont les mêmes chez les hommes comme chez les femmes et c'est ce que ça va démontrer. Frédéric est follement amoureux de cette fille-là, c'est inespéré pour lui cet amour-là. C'est souvent ça. [...] Christophe lui, qui n'est pas axé sur ça, il voit tout de suite ce mécanisme-là. Ce n'est pas sa quête. Sa quête, ce n'est pas que quelqu'un l'aime, lui il veut aider. Dans le cas de Fred, il est tombé dans le panneau. »

Elle poursuit : « On va suivre Fred dans sa relation amoureuse, qui est violente. Son meilleur ami, il est intervenant dans un centre de prévention de la violence. C'est sûr que Christophe va tout faire pour aider son ami, mais il va voir à quel point, quand tu es pogné dans une affaire où tu as besoin de l'autre pour survivre à tout... Moi, je voulais donner un cas à Christophe qui est très difficile et c'est TRÈS difficile. Aider son ami, c'est l'affaire la plus difficile que tu peux faire. »

À coeur battant se poursuivra l'automne prochain, pour les douze derniers épisodes.

L'autrice Danielle Trottier nous confirme ici être déjà à l'écriture d'une nouvelle série.

D'ici là, nous pourrons retrouver Martin Dubreuil dans la 2e saison de Bête noire, offerte sur Séries Plus à compter du 3 avril (lisez notre critique ici), et dans le film Kanaval, en salles le 3 mai, une performance qui lui a d'ailleurs valu une nomination aux Canadian Screen Awards dans la catégorie « Meilleure interprétation dans un rôle de soutien - drame ».