Au fur et à mesure que nous avançons au cœur des intrigues d'Indéfendable, les cas, les réflexions et les tourmentes que défendent le personnel du cabinet Lapointe-Macdonald se font de plus en plus complexes et notre attachement aux personnages n'en sort que plus grand.

Si comprendre un personnage nous aide à nous en amadouer, Maître Legrand reste parfois difficile à lire. Son désir de changer est-il sincère? Rappelons qu'après avoir simulé sa mort pour se protéger, l'avocat interprété par Martin-David Peters a dû travailler fort pour regagner la confiance de ses pairs et reprendre sa place au sein de l'équipe. Nous avions espoir qu'il tiendrait sa parole de se tenir loin de tout possible danger, mais sa douce Jessica (Émilie Lajoie), qui baigne plus que jamais dans le crime organisé, est encore sur le radar. Force est de constater qu'il boit occasionnellement sur ses heures de travail, malgré sa promesse à Me Lapointe (Michel Lapperière). D'autant plus que de regagner son bureau, qu'occupait Me Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé) depuis, aura également ravivé de douloureux souvenirs à son esprit.

Martin-David Peters répondait à notre question, concernant ces manies saboteuses, dans lesquelles Legrand semble se plonger : « Il ne l'est pas encore tout à fait, mais ça s'en vient. Je ne dirais pas qu'il retombe dans ses vieilles habitudes, je dirais qu'il va être "siphonné" vers ses vieilles habitudes. Il va être tiré vers ça, parce qu'évidemment, il a repris contact avec Jessica, comme tout le monde sait et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est sur le droit chemin... »

Pour lui, ce ne sera pas évident, parce qu'il est très attaché à elle. Il ne veut pas la perdre, mais il ne veut pas retomber dans ses vieilles habitudes. Mais c'est sur que ça ne va pas bien aller, mais dans tout ça, il va quand même essayer de se tenir droit.

Le comédien enchaîne en nous rassurant : « Ça va être très beau au niveau de l'évolution de ce personnage-là. Moi, j'ai vraiment aimé faire ça. Ça s'en va vers des directions que je pense que les gens vont vraiment aimer. On va le reconnaître, les gens vont être en maudit, ils vont peut-être dire "mauzus, comment ça se fait qu'il retombe là-dedans?" ».

Heureusement, le public devrait éviter le jour de la marmotte, en découvrant ce que les auteurs réservent à l'avocat d'expérience. « Mais à travers ça quand même, il y a une différence par rapport à la première saison, c'est que là, il essaie vraiment de mettre les freins, il n'y va pas tête première », conclut Martin-David Peters.

L'accalmie est souvent une brève consolation avant que la tempête frappe à nouveau... Il faudra rester à l'écoute des prochains épisodes pour découvrir la suite... Mais que seraient nos fictions, sans ces hauts et ces bas qui rendent les personnages si humains et captivants?

Indéfendable est un rendez-vous à ne pas manquer, du lundi au jeudi, 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+.