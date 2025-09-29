Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Marthe Laverdière vit une expérience difficile à Hot Ones Québec

« Tu es pas ben joualvert! »

Hot Ones Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
Je me bats avec mon oesophage qui essaie de mourir.

La bande-annonce de la deuxième saison de Hot Ones Québec est débarquée sur la toile ce lundi.

On constate que les invités de Marc-André Grondin ont tous vécu une expérience pénible avec ses sauces piquantes.

La sympathique Marthe Laverdière, entre autres, ne semble pas apprécier du tout le jeu proposé par l'animateur. La parlure particulière de l'horticultrice nous donne droit à certains moments tordants.

Tu es pas ben joualvert! Tu es maso toi, je te classe.

L'animateur nous a parlé de sa rencontre avec Marthe ici.

Les autres invités ne donnent pas leur place non plus. Alicia Moffet compare son expérience avec le piment à « 700 injections » dans les lèvres et Martin Matte « méprise toute l'épique ».

On peut tu perdre la vue? - Mégan Brouillard

Découvrez la bande-annonce, qui nous rend très impatients de découvrir les 12 nouvelles rencontres épicées de Marc-André, ci-dessous.

Deux nouveaux épisodes chaque jeudi dès le 9 octobre sur illico+.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.13 - 6b0c1252