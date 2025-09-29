Marthe Laverdière vit une expérience difficile à Hot Ones Québec

Je me bats avec mon oesophage qui essaie de mourir.

La bande-annonce de la deuxième saison de Hot Ones Québec est débarquée sur la toile ce lundi.

On constate que les invités de Marc-André Grondin ont tous vécu une expérience pénible avec ses sauces piquantes.

La sympathique Marthe Laverdière, entre autres, ne semble pas apprécier du tout le jeu proposé par l'animateur. La parlure particulière de l'horticultrice nous donne droit à certains moments tordants.

Tu es pas ben joualvert! Tu es maso toi, je te classe.

L'animateur nous a parlé de sa rencontre avec Marthe ici.

Les autres invités ne donnent pas leur place non plus. Alicia Moffet compare son expérience avec le piment à « 700 injections » dans les lèvres et Martin Matte « méprise toute l'épique ».

On peut tu perdre la vue? - Mégan Brouillard

Découvrez la bande-annonce, qui nous rend très impatients de découvrir les 12 nouvelles rencontres épicées de Marc-André, ci-dessous.

Deux nouveaux épisodes chaque jeudi dès le 9 octobre sur illico+.