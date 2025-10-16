Marthe Laverdière sera bientôt l'invitée de France Beaudoin dans cette émission chouchou

Cette semaine, l'invitée de France Beaudoin à l'émission Pour emporter sera l'inimitable Marthe Laverdière.

La production a partagé une vidéo de l'horticultrice en coulisses, qui complimente l'animatrice. « J'vais toujours venir à tes émissions parce que c'est des émissions vraies... », dit-elle.

Elle se dandine aussi sur la musique de Jean-Benoit Lasanté. Voyez la vidéo ici.

À chaque début d'émission à Pour emporter, l'invité reçoit une description, écrite par une personne qui lui est chère. C'est Mona de Grenoble qui a rédigé celle de Marthe.

La production a partagé un extrait du joli texte de la drag queen sur les réseaux sociaux :

« Marthe La·ver·dière /maʁt la.vɛʁ.djɛʁ/ 𝘯𝘰𝘮 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘦.

Comme une plante indigène ayant traversé les époques, la Marthalis Laverdea est vraie. L'authenticité règne peu importe où elle s’enracine. [...] Si chacun avait la chance de se creuser un petit trou et d’y planter une Marthe, sa vie s’en trouverait améliorée à jamais.

- Alexandre Aussant (Mona de Grenoble) 📝 »

Ne manquez pas Pour emporter ce vendredi 20 h sur ICI ARTV.

Précisons que Marthe Laverdière est aussi l'invitée de Marc-André Grondin à Hot Ones Québec. Son épisode épicé est disponible dès maintenant sur illico+.