Marthe Laverdière aborde son lien spécial avec Jean-Philippe Wauthier

Avec sa popularité ascendante, Marthe Laverdière est devenue l'une des chroniqueuses régulières à Bonsoir Bonsoir, où elle offre des conseils d'horticulture, toujours amusants, à l'hôte Jean-Philippe Wauthier.

Au fil du temps, nous avons senti qu'une complicité s'était établie entre les deux artistes, chose que nous confirmait d'ailleurs en entrevue Marthe Laverdière.

À propos de son lien spécial avec Jean-Philippe Wauthier, elle nous dit :

« Jean-Philippe c'est un homme qui est, je pense, un peu timide. Un homme tendre, très très tendre. Quand il parle de ses enfants, c'est WOW! C'est un gars qui aime rire et qui accepte que tu le mettes dans des places où il est moins à l'aise », explique-t-elle d'emblée.

Elle poursuit : « C'est du one shot. En jardinage, tu coupes une branche, il n'y en a plus. Il n'y a pas deux prises, je ne la recolle pas. Si je sème, elle est partie la graine, elle est finie. Donc, au début, je sentais qu'il était un peu mal à l'aise sur le one shot, mais on s'est comme créé un Mutt and Jeff où c'était du one shot tout le temps, et il était très à l'aise à la fin là-dedans. »

Comme vous le savez, l'émission Bonsoir Bonsoir a été renouvelée pour 2024. Marthe Laverdière y sera-t-elle encore chroniqueuse? À ceci, elle répond : « Moi, j'ai toujours dit que je suis une femme d'opportunité. Laissons venir à moi l'opportunité! »

Justement, Jean-Philippe Wauthier recevait Marthe Laverdière à Deux hommes en or et Rosalie la semaine dernière, où ils ont eu l'occasion ensemble d'aborder l'importante popularité dont jouit l'horticultrice et humoriste depuis quelque temps.

