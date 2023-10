Marthe Laverdière fait son show : Une vraie bouffée d'air frais

Horticultrice, devenue vedette des réseaux sociaux, devenue conférencière, devenue humoriste. Voilà le parcours de conte de fées que vit depuis quelques années Marthe Laverdière, la nouvelle coqueluche des Québécois. Cette femme formidable, aux mille et une vies, proposait ce mardi la première médiatique de son tout premier one-woman-show, Marthe Laverdière fait son show, au Grand Théâtre de Québec, devant une salle multigénérationnelle conquise d'avance.

Du haut de ses 60 ans bien assumés, celle-ci propose sur scène un objet inusité et d'une vérité désarmante, à mi-chemin entre le party de cuisine, le conte et l'humour. Difficile d'y résister!

D'ailleurs, depuis qu'elle s'est lancée dans cette aventure, Marthe Laverdière attire les foules et fait salle comble partout où elle passe. Ils sont nombreux à venir chercher leur bonne dose d'authenticité et de franc-parler, ce que la reine des semis leur sert sans filtre. L'humoriste insiste d'ailleurs pour offrir ses spectacles dans de plus petites salles, de manière à encourager une complicité avec son public.

Dans cette offrande, Marthe pige dans le terreau très fertile de son histoire personnelle pour raconter des anecdotes, toutes plus loufoques les unes que les autres. De la vie qui change rapidement, au télétravail, en passant par sa rencontre avec Mario Jean (son metteur en scène), son détour par la massothérapie et son quotidien d'horticultrice, Marthe Laverdière fait la belle part aux souvenirs et à sa trajectoire hors du commun.

À ses côtés, on a l'impression de passer une sympathique soirée en compagnie de la « matante » la plus cool de la famille.

- La poule, y'a tu un mâle icitte à matin? - Non, mais si tu es patient, je me suis fait venir une paire de gosses par Amazon.

Sur scène, Marthe Laverdière, affublée de ses sympathiques lulus, se démène comme une enfant, ne lésinant pas sur la gestuelle. Elle nous avouait d'ailleurs candidement, avant d'entrer en scène, avoir perdu 10 lb depuis le début de son spectacle, tellement elle y déploie d'énergie. Elle enfile les anecdotes sur un ton bon-enfant, avec l'air de s'amuser autant que celles et ceux qui l'écoutent, ce qui la rend d'autant plus attachante.

Les blagues salées, les histoires des clients de sa serre et la vie de tous les jours avec son Minou sont explorées, toujours avec désinvolture et simplicité.

Je sais qu'on dit pas assir, mais assoir. Mais la dernière fois que j'ai dit assoir [à soir, NDLR], Minou m'a couru après pendant 2 heures dans maison.

On ne réinvente pas la roue du spectacle d'humour, mais on a pourtant l'impression d'être en présence d'une proposition toute neuve. Marthe Laverdière est une personne à part, une femme fonceuse, honnête, assumée et touchante. D'ailleurs, elle nous a franchement émus en abordant la naissance de sa première petite-fille, Jeanne, une enfant différente atteinte du syndrome de Rett, une maladie rare qui demande des soins constants. Une naissance qui a amené l'humoriste à considérer d'un oeil nouveau la vie et les gens qui l'entourent. D'ailleurs, sachez qu'un bon montant amassé avec les spectacles de Marthe Laverdière est donné à sa fondation éponyme dédiée aux enfants différents.

C'est dont bien beau, c'est nouveau.

Impossible de ne pas passer une magnifique soirée en compagnie de l'horticultrice la plus branchée du Québec, une femme aux nombreux talents dont la candeur et l'humour s'avèrent contagieux. C'est une véritable bouffée d'air frais!