Maripier Morin commente le nouveau rôle de son conjoint dans STAT : « Un beau cadeau de Noël »

L'animatrice Maripier Morin a annoncé de bonnes nouvelles hier lors des célébrations des cinq ans de Crave. D'abord, OD Tentations au soleil a été renouvelé pour une deuxième saison, puis, elle et son amoureux seront les têtes d'affiche d'une nouvelle émission dans laquelle ils documenteront les travaux d'une maison bigénération qui accueillera les parents de Jean-Philippe Perras.

Ce dernier a d'ailleurs reçu une excellente nouvelle juste avant les vacances des fêtes : il a été choisi pour jouer dans la quotidienne STAT. « C'est arrivé le vendredi avant de tomber en congé. Je pense qu'on était le 20 décembre. Je te dirais que c'est le premier cadeau que le père Noël a mis sous le sapin pour notre famille », nous a confié Maripier.

Pour un acteur, de la quotidienne comme ça, c'est quand même exceptionnel au niveau de l'horaire. C'est du lundi au vendredi. Ce sont des horaires qui sont "family friendly".

Elle ajoute : « C'est sûr que c'est beaucoup d'implication, d'apprentissage de textes. C'est beaucoup de jours de tournage, mais c'est un cadeau. C'est comme ça qu'on le reçoit. »

La vie de Maripier et Jean-Philippe est un feu roulant, mais heureusement, ils sont bien entourés. « Au moment où je te parle, mon frère Mathieu est dans l'auto. Il s'en vient me donner un coup de main avec les enfants. Jean-Philippe est en tournage sur STAT. Il fait Zénith demain soir. Il a un show avec son band de musique samedi. On a des vies très occupées. Mais on est chanceux parce qu'on a une famille qui est dévouée, présente. »

Jean-Philippe débarquera dans STAT dans les prochaines semaines. Il interprètera le nouveau psychiatre de Saint-Vincent. L'acteur a d'ailleurs filmé plusieurs scènes avec Jean-Nicolas Verreault, qui nous parlait ici de son expérience de tournage avec Jean-Philippe.

Si Jean-Philippe Perras remplacera Patrick Labbé, voyez ici quel acteur jouera le nouveau DSP par intérim de l'hôpital.