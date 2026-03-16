Mario Pelchat brise le silence après une décision qui fait jaser à La voix

Dimanche, Mario Pelchat a choisi de conserver sa nièce, Maïka, lors de la déchirante étape des Qualifications à La voix, laissant partir les jumeaux Samuel et Justine.

Bien des téléspectateurs ont critiqué son choix, prétextant qu'il avait priorisé sa famille dans un contexte de compétition.

Au lendemain de la diffusion de l'émission, le chanteur a pris la parole sur ses réseaux sociaux : « Depuis hier, je vois passer beaucoup de commentaires concernant ma décision à La Voix.

Je comprends que l’émission suscite des réactions et des opinions différentes, et c’est bien normal. Mais je tiens à dire une chose clairement : toutes les décisions que je prends comme coach sont basées uniquement sur mon ressenti artistique et mon expérience.

Maika est ma nièce, oui, mais elle n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur. Comme tous les participants, elle est venue vivre une expérience, se dépasser et voir si cette voie est vraiment la sienne.

Je respecte énormément tous les candidats qui montent sur cette scène, y compris les jumeaux Thibault, qui ont beaucoup de talent et d’avenir.

Je comprends qu’on puisse être en désaccord avec mes choix — ça fait partie du jeu — mais je souhaite simplement que les échanges demeurent respectueux.

La musique et La Voix sont avant tout là pour rassembler et célébrer le talent.

Mario »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons qu'Isabelle Boulay a envoyé un message aux jumeaux après leur performance dimanche. Lisez le tout ici.

Mario n'est pas le seul à avoir pris une décision qui divise lors de la première partie des Qualifications. Apprenez-en plus ici.

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.