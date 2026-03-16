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Isabelle Boulay envoie un message aux jumeaux de La voix

« Ils représentent tout ce que j’aime. »

La voix
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche soir, les jumeaux Justine et Samuel Thibault ont interprété la chanson « Le banc des délaissés » d'Isabelle Boulay à La voix. Malheureusement, ils ont été éliminés suite à cette performance, pourtant formidable. On s'exprimait d'ailleurs ici sur cette décision de leur coach Mario Pelchat.

Isabelle s'est adressée aux deux évincés le soir même via les réseaux sociaux : « Ça m’a fait chaud au cœur d’entendre ma chanson « Le banc des délaissés », cadeau de @ralphzachary , par les jumeaux Justine et Samuel.

Ils représentent tout ce que j’aime.

La singularité,la retenue, l’humilité, la force dans la pudeur.

Merci 🙏 pour ce cadeau 💝.

J’ai hâte de vous rencontrer!

Coach Boulay 😉 »

Justine s'est empressée de répondre à la chanteuse : « Isabelle je veux te dire que cette chanson, je l’ai chantée des centaines de fois. J’ai grandi en t’écoutant. Toutes tes chansons sont profondément touchantes, de beauté inégalée dans mon coeur🤍 ce fut un véritable honneur. Merci. Wow. 🥹 »

Son frère a aussi commenté : « Merci tellement pour ton beau message, ça fait extrêmement chaud au coeur et c'était un honneur d'interpréter ta chanson 🙏🥰 ».

On se rappellera qu'Isabelle Boulay a été coach à La voix pendant deux saisons. Elle a d'ailleurs remporté la deuxième année grâce avec son poulain, Yoan.

Ne manquez pas la suite des Qualifications à La voix dimanche prochain à 19 h 30 à TVA.

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