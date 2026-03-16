La voix : Ce coach nous fait hurler dans notre salon suite à sa décision aux Qualifications

À La voix, chaque téléspectateur a son candidat préféré, celui qui l'a séduit, pour ses talents d'interprète ou pour sa sensibilité, son authenticité ou son humanité. Cette année, notre coup de coeur était les jumeaux Thibault. Ils étaient certes assez inconfortables lorsqu'on leur demandait de s'exprimer devant les caméras, mais il y avait quelque chose d'assez touchant dans cette vulnérabilité que le duo frère-soeur partageait.

Dimanche, Mario a choisi de garder Jordan et Maïka dans la compétition au détriment de Justine et Samuel. Ce serait bien trop facile de blâmer l'oncle Pelchat d'avoir priorisé sa nièce aux dépens des jumeaux. On croit sincèrement que Mario se veut impartial dans ses choix, même s'il avouait la semaine dernière qu'il aimait, bien évidemment, plus la fille de son frère à ses autres protégés qu'il n'a vus que deux ou trois fois dans toute sa vie. Rappelons que nous avons jasé avec Maïka la semaine dernière qui s'est exprimée sur les critiques de conflit d'intérêts auquel son oncle fait face : voyez ce qu'elle nous a confié ici.

On a du mal à comprendre la décision du coach Pelchat. Oui, Jordan et Maïka ont livré une honnête performance, mais l'amalgame des voix du frère et de la soeur de Gatineau était spectaculaire, à notre très humble avis (aucune expertise en musique ici, juste un favoritisme ardent). On pense aussi que de voir un tandem se rendre à la prochaine étape aurait diversifié la compétition et aurait permis des numéros peut-être moins conservateurs qu'à l'habitude.

Bien des téléspectateurs ont été déçus aussi de voir le duo quitter l'aventure, mais ce n'est pas le seul départ déchirant pour les téléspectateurs, qui ont blâmé un coach encore plus que Mario pour son choix aux Qualifications. Apprenez-en plus ici.

On espère de tout coeur que Justine et Samuel Thibault, qui chantaient ensemble pour la première fois sur la scène de La voix, auront eu, comme l'a dit leur coach, « la piqûre » et qu'ils continueront à mélanger leurs voix et à partager la scène!

La deuxième vague des Qualifications aura lieu dimanche prochain et on peut s'attendre à être encore tout aussi choqué que la première fois!

La voix est diffusée les dimanches soirs à 20 h sur TVA.