Dimanche soir à La voix, Dayannha Édouard-Raphaël affrontait Maïka Pelchat en Duel.

Leur coach, Corneille, a choisi de poursuivre l'aventure avec Dayannha, mais Maïka a été sauvée par Mario Pelchat, qui se trouve à être son oncle.

Ce Vol nous a donné droit à un moment de tendresse très touchant entre deux membres soudés d'une même famille.

« Je peux pas te laisser partir », a lancé Mario, en allant serrer sa nièce dans ses bras. « Il faut t'entendre encore! »

Une fois rassis sur sa chaise, l'interprète de « Pleurs dans la pluie » a tenu à préciser ceci : « J'ai dit, quand tu es passée en Audition à l'aveugle, que j'allais être en conflit d'intérêts. À partir de maintenant, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. C'est sûr que tu es ma nièce et que je t'aime plus que les autres [rires], mais je vais être impartial. »

Certains internautes ont effectivement relevé le possible conflit d'intérêt. À ceux-ci, Maïka répond : « Je pense qu'au-delà de ça, moi, j'aime chanter, c'est ma passion. Je pense qu'il faut aussi se concentrer sur le fait que j'ai quelque chose à montrer. C'est délicat comme situation, mais moi, je suis venue là pour montrer ma passion. »

Il a suivi son coeur, il a suivi son instinct, puis je suis vraiment contente qu'il l'ait fait.

Avant de se présenter aux auditions de La voix, Maïka a évidemment réfléchi au fait que son oncle était coach. « Ça ne devait pas être quelque chose qui allait m'empêcher de tenter ma chance, de faire La voix. Oui, je le savais que ça allait faire jaser, c'est sûr, que ça allait être sujet de conversation, mais je ne voulais pas que ça m'empêche de pousser et de m'inscrire. »

Est-ce que garder le secret a été difficile? « Étant donné qu'on habite quand même loin et qu'on ne se voit pas trop souvent, ça a été plus facile, mais, cet été, mon frère est allé le visiter puis Mario lui a demandé : "est-ce que Maïka s'est inscrite à La voix?" Puis mon frère a dit : "non, pas du tout. Elle était bien trop gênée." Pour lui, c'était vraiment un sujet clos. »

Est-ce qu'un duo Mario et Maïka Pelchat est possible dans un avenir rapproché? « C'est sûr que j'aimerais ça qu'on fasse un projet ensemble, mais on ne presse rien et ça va venir à un moment donné, probablement », nous dit-elle.

On retrouvera Maïka dans la prochaine étape de la compétition, les Qualifications, qu'elle nous décrit comme « déchirante et cruelle ».

À suivre dès dimanche prochain à 19 h 30 sur les ondes de TVA.