Photo : Marie-Thérèse Fortin change de tête pour un nouveau rôle

Jeudi, nous nous sommes rendus dans la région de Portneuf pour visiter le plateau de la nouvelle série Mustang, scénarisée par le trio Simon Boulerice, Stéphanie Lapointe et Yannick Éthier.

Décrite comme une « comédie noire d'action », Mustang suit une famille baignant dans l'univers de la musique country. « Au moment où la série commence, le père fait un comeback parce qu'il est en rémission d'un cancer. Et on va découvrir, à travers cette famille-là, qui vit toutes sortes de situations, comment leur relation n'est pas aussi harmonieuse que la musique qu'ils offrent au public », nous explique Marie-Thérèse Fortin.

Celle-ci incarne la matriarche du clan D'Amour. « Mireille, c'est une mère de trois grands adultes pas piqués des vers. C'est une famille-entreprise, en fait. C'est une famille qui opère leur propre image, leur création musicale. Ils font de la musique country. Ils opèrent une espèce de bar-motel aussi. On va découvrir qu'elle en mène large, tellement qu'à un moment donné, elle en a assez. Elle commence à peut-être vouloir penser à elle un petit peu plus », indique la comédienne.

Celle-ci a opéré un changement de tête pour interpréter ce nouveau personnage. « Quand ils m'ont dit : "blonde, ça te tentes-tu?", j'ai fait : "ah, OK, wow!". J'étais en train de devenir poivre et sel. J'avais délaissé la coloration. »

Elle ajoute : « On a vraiment composé le look avec toute l'équipe. C'était bien amusant. »

Voyez la photo de son look au bas de l'article.

C'est Luc Picard qui personnifie le père de la famille D'Amour, alors que Frédéric Millaire Zouvi, Joanie Guérin et Gabrielle Côté incarnent leurs enfants.

Mustang débarquera sur Crave en 2027.