Marie-Mai revient avec émotion sur sa séparation avec Fred St-Gelais

Ce samedi, c'était au tour de l'autrice-compositrice-interprète et animatrice Marie-Mai de se confier comme rarement auparavant, dans le cadre d'un nouvel épisode de Pour une fois. Comme à l'habitude du rendez-vous hebdomadaire, les artistes sont invités à raconter différentes facettes de leur vie, tant professionnelle que personnelle, constituant une véritable porte d'entrée vers leur vie privée.

Si l'interprète de « Mentir » a affirmé à de nombreuses reprises par le passé avoir fait la paix sur sa séparation ultra-médiatisée avec Fred St-Gelais, survenue il y a tout juste 10 ans, elle s'est permise d'étayer ses propos auprès d'Alicia Moffet, elle-même récemment séparée, lors du plus récent épisode du talk-show de Télé-Québec.

« J'ai aimé chaque homme qui a été dans ma vie, vraiment. Puis, il n'y a rien de mal quand un couple qui est en alignement et pour qui ça va bien, se perd en ligne de route. C'est là qu'on voit si on a réellement aimé la personne, quand on gère bien cette rupture-là. Parce que tu sais, je pense à Fred. Fred, je l'ai tellement aimé puis tu sais, j'avais 18 ans quand je l'ai rencontré. Puis j'avais 30 ans quand je l'ai laissé. C'est un gros chunk de ma vie, mais quelle réussite! Donc quoi, flop? Quoi que ça a pas marché? Tout a fonctionné pour cette période-là, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Justement, la façon dont on a géré cette rupture-là me remplit de joie, parce qu'à ce jour, on a tout dit, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de non-dit. On a réglé ça parce qu'on s'aime. »

On apprécie toujours autant la franchise de Marie-Mai, qui ne semble avoir aucun sujet tabou. En effet, elle aborde sans détour ses défis et ses carrefours, permettant de conserver le lien qui l'unit au public. On l'aime comme ça!

Récemment, sur ce même plateau, c'est Patrice Roy qui s'est confié sur sa vie amoureuse, pour une rare fois. C'est à lire ici.

La semaine prochaine, ce sera au tour de Mike Ward de se prêter au jeu de cet entretien unique en son genre.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.