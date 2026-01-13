Marie-Mai n'a pas dit la vérité à la nouvelle cohorte de Big Brother Célébrités

Ce dimanche, nous avons assisté avec bonheur au dévoilement des joueurs de la nouvelle cohorte 2026 de Big Brother Célébrités, lors du premier gala dominical.

C'est dans ce contexte que l'animatrice Marie-Mai (vêtu d'un look original qu'elle nous expliquait ici) a offert une information aux candidats, qui n'est pas tout à fait vraie...

En effet, l'animatrice a indiqué que, cette saison, tous les joueurs feraient partie du jury, ce qui n'a d'autre choix que de teinter leur jeu social dès le début. Par contre, il semble que l'hôtesse de la soirée ait menti.

En effet, c'est aux Gérants d'estrade que nous avons appris, en primeur, qu'il s'agissait d'un mensonge.

Sans nous expliquer comme cela fonctionnera, l'animatrice Marie-Josée Gauvin a dévoilé que ce ne sont pas tous les joueurs qui feront partie du jury à la fin de la saison. Elle a ajouté : « Certains joueurs se verront révoquer leur droit de faire partie du jury pendant la saison ».

Évidemment, personne ne saura cela avant d'être mis devant le fait accompli, ce qui promet de nous donner de bons moments de télévision.

La commentatrice Coco Belliveau a tracé un lien avec le « bayonnage » qui a eu lieu dans la troisième saison.

Nous en saurons plus au fil des épisodes, qui sont présentés du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.