Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Marie-Mai n'a pas dit la vérité à la nouvelle cohorte de Big Brother Célébrités

Une information qui va très certainement teinter le jeu!

Marie-Mai
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche, nous avons assisté avec bonheur au dévoilement des joueurs de la nouvelle cohorte 2026 de Big Brother Célébrités, lors du premier gala dominical.

C'est dans ce contexte que l'animatrice Marie-Mai (vêtu d'un look original qu'elle nous expliquait ici) a offert une information aux candidats, qui n'est pas tout à fait vraie...

En effet, l'animatrice a indiqué que, cette saison, tous les joueurs feraient partie du jury, ce qui n'a d'autre choix que de teinter leur jeu social dès le début. Par contre, il semble que l'hôtesse de la soirée ait menti.

En effet, c'est aux Gérants d'estrade que nous avons appris, en primeur, qu'il s'agissait d'un mensonge.

Sans nous expliquer comme cela fonctionnera, l'animatrice Marie-Josée Gauvin a dévoilé que ce ne sont pas tous les joueurs qui feront partie du jury à la fin de la saison. Elle a ajouté : « Certains joueurs se verront révoquer leur droit de faire partie du jury pendant la saison ».

Évidemment, personne ne saura cela avant d'être mis devant le fait accompli, ce qui promet de nous donner de bons moments de télévision.

La commentatrice Coco Belliveau a tracé un lien avec le « bayonnage » qui a eu lieu dans la troisième saison.

Nous en saurons plus au fil des épisodes, qui sont présentés du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33