L'animatrice Marie-Josée Gauvin a été célébrée ce samedi, lors de la dernière d'En direct de l'univers de l'année 2026. Une émission selon-nous fort réussie, vous pouvez d'ailleurs lire nos impressions ici.

L'invitée spéciale de France Beaudoin a toutefois publié une vidéo, ce lundi matin, dans laquelle elle réagit au micro de Rouge FM à des propos désobligeants qu'elle a reçus sur ses réseaux sociaux suite à son passage sur le plateau festif de l'émission.

En effet, l'animatrice de Pop! ou rien qui commence à peine à se remettre de ses émotions, confie d'abord ceci : « Je pense que quelques personnes ont pu être choquées de ma lumière et de mon énervement. » Elle poursuit ensuite son explication pour nous permettre de nous situer un peu. « Y avait beaucoup de "Easter eggs" [petits indices] qui me parlent à moi et qui ne m'ont pas obligée à le dire et à l'expliquer. »

Je braillais de beau et de lumière, je n'avais pas besoin de pleurer de tristesse.

On comprends qu'elle fait référence à ce numéro grandiose qu'on lui a dédié cette soirée-là, la chanson « Cher matin » tirée de la comédie musicale Annie.

« Le soleil brille, je la chantais il y a 14 ans probablement aujourd'hui, parce que c'est l'anniversaire de ma Charlotte aujourd'hui, le 23 novembre, pis quand Charlotte est née, après ça, ç'a été très difficile, pis y a eu des grosses montagnes russes qui font que ma Charlotte, ma fille, est partie elle avait presque quatre mois. Pis je me rappelle, un moment donné après ça, Sonia la super drummeuse que vous avez vue, incroyable hier, est arrivée un moment donné, on est allées au restaurant, pis elle m'a dit : "Marie, dis-moi que tu mourras pas toi aussi." J'ai dit : "Ben non, je mourrai pas!" Elle m'a dit : "Pas dans ce sens-là. Dis-moi que tu t'éteindras pas. Promets-moi que tu t'éteindras jamais." Bien, ma belle Sonia, je pense que je tiens ma promesse. »

Marie-Josée s'adresse ensuite à l’une des personnes qui a signifié son mécontentement face à son grand enthousiasme.

« Madame qui est bien choquée de me voir énervée à la télé parce que je reçois tant d'amour, parce que j'en mets donc trop. Madame, je vous souhaite de vous allumer là, pis pas le faire parce qu'il y a un grand drame qui arrive dans votre vie. De juste comprendre que quand ça va bien, la vie c'est juste précieux, pis d'aller chercher le beau où qu'il soit. »

Il était partout [le beau] et je suis chanceuse que vous ayez vu mon entourage.

Nous avons été profondément touchés par ce moment fort en émotions et tenons à souligner le travail de toutes les personnes qui contribuent à créer cette magie, semaine après semaine. Surtout, nous saluons le courage de Marie-Josée qui a su passer son message avec beaucoup de classe. Voyez l'intégralité de la vidéo ci-bas.