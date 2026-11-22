Qu'a-t-on fait pour mériter une soirée comme celle que nous venons de vivre à En direct de l'univers? C'est la seule et unique question qui nous vient en tête depuis le renversant et magique passage de Marie-Josée Gauvin à l'émission, ce samedi.

Fébrile jusqu'aux bouts de ses doigts, l'invitée de la soirée a été plus que généreuse dans ses propos et ses réactions, nous offrant l'un des univers les plus mémorables depuis le début de l'émission, il y a 18 ans. Ce qui fait la force d'épisodes aussi mémorables réside dans le savoir-faire de l'équipe menée par France Beaudoin, qui a le don de créer de petits moments magiques en compagnie des proches des invités.

Nous en avons été témoins ce samedi, deux fois plutôt qu'une, d'abord avec la fille de Marie-Josée (on en parlait ici), puis avec son conjoint, Yannick Cuerrier, qui est caméraman. En plein coeur de l'épisode, après que Maxime Roberge, le meilleur ami de Marie-Josée, ait été invité à s'asseoir à ses côtés, sur la pastille pivotante, Yannick est débarqué sur scène avec nulle autre que Patsy Lynn Russell, la fille de la légende de la country Loretta Lynn.

Ensemble, ils ont entonné « Portland Oregon », qui est la chanson qui rappelle à Marie-Josée sa première rencontre avec son mari, et sa première « ride de char » avec Maxime. Autant dire que le titre a une signification toute particulière pour la populaire animatrice!

Voyez une photo en bas de cet article.

Heureuse et comblée, Marie-Josée a été l'invitée que tout le monde rêverait d'avoir sur un plateau. Généreuse, énergique et émouvante, tout à la fois, on aurait adoré que la soirée se prolonge bien au-delà des 60 minutes proposées. Peut-être une seconde partie, un de ces jours?