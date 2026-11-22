Ce samedi, les planètes pop étaient alignées du côté d'En direct de l'univers, qui recevait la pétillante Marie-Josée Gauvin. Réagissant au quart de tour aux surprises qui lui étaient réservées, l'animatrice a été une invitée plus que parfaite. Remplie d'amour, Marie-Josée irradiait de bonheur jusque dans nos salons, donnant une heure de télé qu'il ne fallait surtout pas manquer.

Comme promis, son grand ami Maxime Roberge est descendu du plafond sur « Like A Player » de Madonna, donnant le ton au reste de la soirée. Suivie d'une Mitsou en forme sur « Ya Ya », les stars ont toutes passé sur le plateau de France Beaudoin, pour rendre hommage à la musicalité de Gauvin. Mention d'honneur à Patrice Bélanger, son collègue et ami, qui a fait le fameux porté de Dirty Dancing sur « The Time Of My Life ».

Lady Gaga, Madonna, Bad Bunny, Miley Cyrus, leurs plus grands succès furent chantés et célébrés, pour notre plus grande joie et celle de l'invitée de la soirée. C'est d'ailleurs sur une chanson de Miley, significative pour Marie-Josée, que sa fille Joséphine s'est présentée sur la scène. Quelques minutes à peine après avoir raconté qu'il faut célébrer chacune des étapes nous menant au sommet, Joséphine a été magistrale sur « The Climb ».

Voyez une photo ci-dessous.

Peu après, la fille de Marie-Josée a été rejointe par les autres personnalités du numéro d'ouverture sur « Free Fallin », la chanson sur laquelle l'animatrice a donné naissance. Un moment très touchant, qui restera longtemps gravé dans le coeur de l'invitée, on devine bien.

La soirée a été si exceptionnelle qu'il sera (vraiment) difficile de patienter jusqu'au retour de l'émission, en janvier. Découvrez ici ce qui remplacera En direct de l'univers la semaine prochaine.