Marie-Joanne Boucher a un message d'espoir pour les fans de Sorcières

Jeudi dernier, Sorcières a reçu pas moins de 16 nominations pour la prochaine édition des Prix Gémeaux. Aucune série n'en a récolté autant cette année. La grande ironie? L'émission a été annulée par TVA il y a quelques mois.

Rencontrée lors du dévoilement des nommés, l'actrice et cocréatrice de la série dramatique annuelle Marie-Joanne Boucher a lancé un message d'espoir aux téléspectateurs, qui n'ont jamais pu connaître la fin de l'histoire des soeurs Joe, Beth et Agnès et celle de la secte dans laquelle elles ont passé une partie de leur enfance.

Je suis désolée de ne pas terminer l'histoire, mais je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Sous quelle forme, je ne le sais pas - est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un film, est-ce que ce serait une autre série - mais j'y crois que Sorcières pourrait avoir une autre vie.

Voyez-la aussi s'exprimer sur la belle récolte de nominations pour Sorcières aux Gémeaux 2025 dans la vidéo ci-dessous.

Sorcières mettait aussi en vedette les comédiens Céline Bonnier, Noémie O'Farrell, Patrick Drolet, Julie Roussel, Stéphane Gagnon et Denis Marchand.

Notons que les deux premières saisons sont disponibles sur tvaplus.ca.