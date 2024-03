Marie-Claude Barrette s'ennuie-t-elle de la télé? Elle répond

Les dernières années télévisuelles n'ont pas été de tout repos pour Marie-Claude Barrette, elle qui a perdu tour à tour ses émissions Deux filles le matin et Marie-Claude. La disparition de ces rencontres avec l'autre, où Marie-Claude interviewait des acteurs issus de tous les domaines de la vie, avec verve et humanité, aura sans doute laissé un vide dans le coeur de nombreux téléspectateurs. Pour autant, il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que l'animatrice chevronnée reprenne les rênes de sa destinée, en lançant le balado Ouvre ton jeu. Très populaire, ce rendez-vous hebdomadaire accueille à chaque épisode une personnalité qui accepte de se raconter et de se livrer à coeur ouvert à l'animatrice.

Toutefois, nombreux sont les férus des entretiens télévisuels de Marie-Claude, qui lui demandent sans cesse s'ils pourront la revoir un jour dans leurs écrans. Après 14 ans de relation avec la chaîne TVA, et bien qu'elle soit peinée pour les téléspectateurs, cette dernière est toutefois sereine avec la fin de ce chapitre. Elle s'est ainsi exprimée, sur le plateau de Ça finit bien la semaine :

« Je trouve que, pour moi, ça va bien. Mais quand je me promène et que je rencontre les gens, chaque fois on me dit "C'est quand que tu vas revenir?", ou bien encore "Quand est-ce qu’il y aura une émission de ce genre-là, ce type de magazine-là?". (...) Les gens sont d'une fidélité! Alors pour ces gens-là, j'ai de la misère à dire "Ben finalement, c'est une bonne affaire". Parce que je ne serais pas vraie en disant ça. Je porte encore cette tristesse-là que ces gens-là sont plus isolés. Parce que ces émissions du matin interpellent les gens, font en sorte que quand ils les regardent, ils ont l'impression de ne pas être seuls. Alors pour eux, c'est encore difficile. »

Or, il faut dire que celle qui n'a « jamais eu peur de l'échec » a su rebondir avec brio à la suite de ce revers de la chaîne, elle qui dispose désormais d'une plateforme lui permettant de conjuguer sa passion pour l'humain, tout en menant des entrevues sans filet, sans contraintes. Très enjouée et pétillante en abordant ce projet qui occupe sa prolifique carrière, elle s'est d'ailleurs prononcée sur la genèse de ce succès sur les plateformes d'écoute :

« Mon entreprise Umano existait déjà avec Attraction et on voulait faire un balado. On ne savait pas comment. Des fois il y a des urgences et le fait qu'ici, ça prenait fin, il y avait une urgence de retomber. (...) Ils savaient que j'aimais jouer, donc on s'est mis à parler du jeu, je me souvenais d'un paquet d'affaires. Et le premier qu'on a fait, c'est avec Shirley Théroux. Ça n'a pas été diffusé, parce que c'était vraiment un test. Et quand on a eu fini avec Shirley, on a dit "Ok, on l'a! On vient de trouver quelque chose!" Écoute, ça a été magnifique! Chaque fois que je fais un "Ouvre ton jeu", je vis ça! L'invité vit quelque chose et les gens sont là. Le fait qu'on soit sans filet tout le monde, ça amène une espèce de vulnérabilité. Et le temps aussi, ça apporte aux confidences... Donc pour moi, c'est le meilleur des scénarios! C'est l'état dans lequel je me sens le mieux. Interviewer sans temps, sans filet, tout en respectant le rythme de l'autre, moi c'est le plus beau cadeau! »

Cette tribune aura servi de tremplin pour Marie-Claude Barrette qui, après la fin de son émission homonyme Marie-Claude, a su rebondir de sublime façon, en percevant tous les avantages du balado. Voilà une femme qui inspire les autres à se dépasser et à mordre dans la vie, même si celle-ci nous tend parfois certaines culbutes!

Un nouvel épisode du balade Ouvre ton jeu est disponible chaque lundi, sur les principales plateformes d'écoute en ligne.