Marie-Claude Barrette annonce une grande nouvelle pendant son podcast

Le podcast Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette est toujours une occasion privilégiée de faire des confidences et de discuter, en toute intimité, de sujets profonds. C'est dans ce contexte que l'animatrice a choisi d'annoncer une grande nouvelle cette semaine.

Alors qu'elle recevait l'animateur et comédien Félix-Antoine Tremblay, toujours aussi charmant et sympathique, l'animatrice en a profité pour annoncer qu'elle serait bientôt grand-mère, pour la première fois.

C'est pour répondre à une question que lui posait son invité que Marie-Claude a fait cette belle confidence.

« Comment tu te sens, en tant que mère, d'être assise avec moi, et de t'imaginer ne plus être là un jour pour tes enfants? », lui demandait Félix-Antoine.

C'est alors que celle-ci a répondu « Eh boy! Tu sais que je viens d'apprendre que je vais être grand-mère! »

Évidemment, cette confession inattendue a eu l'effet escompté sur l'invité, qui s'est exclamé « Félicitations! Voyons qu'elle me dit ça quand j'y pose c'te grande question-là! »

Vous pouvez d'ailleurs voir ce moment dans la vidéo ci-dessous.

C'est la fille de Marie-Claude Barrette et Mario Dumont, Angela, qui a 27 ans, qui attend son premier enfant.

Nous en profitons pour féliciter toute la famille pour cette belle nouvelle!

Le poupon doit arriver au mois de juillet. Marie-Claude ajoute : « Je vais être mamie, moi j'ai décidé que ça allait être mamie. Pis là, j'ai comme changé d'angle, faut que je me gère, parce que tu comprends qu'il y aurait déjà une nouvelle chambre dans la maison après deux jours et quart. J'aurais tout commandé en ligne, tu comprends. Ma fille le sait et elle est bien contente de ça. Elle n'est pas en train de me freiner, c'est comme maman vas-y, go, go, go! »

Elle poursuit : « Je ne sais pas si les deux autres vont être parents. Mais la réaction qu'ils ont eue quand ils ont appris qu'Angela était enceinte. Écoute, tout le monde pleurait. On ne savait plus si c'était une mauvaise ou une bonne nouvelle, si tu ne savais pas de quoi on parlait. »

En effet, le couple est parent de trois enfants, Angela, Charles et Juliette, tous des adultes maintenant.

Pas de doute que la venue de ce nouveau petit être remplira de joie cette famille déjà tissée serrée.

