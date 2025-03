Marie-Claude Barrette s'attaque à un sujet très chaud dans son nouveau projet télé

Radio-Canada dévoile aujourd'hui les détails d'un nouveau documentaire qui sera présenté en mars sur ses ondes et qui sera animé par Marie-Claude Barrette.

Dans Marie contre Goliath, Marie-Claude Barrette dénonce l’usurpation d'identité dont elle et de nombreuses personnalités publiques ont été victimes.

Plus précisément, Marie contre Goliath nous transporte en septembre 2023, alors que Marie-Claude Barrette découvre avec stupeur qu’elle est l’objet d’une publicité frauduleuse sur Facebook, où elle fait la promotion de la cryptomonnaie. Après avoir reçu une avalanche de messages sur les réseaux sociaux, elle réalise qu’un grand nombre de gens ont été floués. Face à l’inaction de Meta pour stopper cette fraude, elle décide d’intenter un recours collectif contre le géant du web. Elle part ainsi à la rencontre de gens qui ont été fraudés, parle avec des spécialistes de la cybercriminalité et donne la parole à des personnalités publiques comme Véronique Cloutier et Ève-Marie Lortie, qui ont vécu une situation similaire à la sienne.

Produit par Attraction, le documentaire de 60 minutes sera diffusé sur ICI Télé et ICI Tou.tv le lundi 31 mars 2025 à 20 h. Le même jour, une série balado originale de 4 épisodes, également animée par Marie-Claude, sera disponible sur Radio-Canada OHdio.

Dans Marie contre Goliath : le combat de Marie-Claude Barrette en balado, l’animatrice raconte les événements qui l’ont menée à la tête d’une demande de recours collectif. Sur le ton de la confidence, des victimes de cyberfraudes et des experts nous font prendre conscience de l’ampleur du phénomène et de l’urgence d’agir.

