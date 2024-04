Recours collectif contre un géant du Web : Marie-Claude Barrette en a eu marre

En mars dernier, on apprenait qu'une demande d'autorisation d'intenter une action collective venait d'être déposée au palais de justice de Montréal par l'animatrice Marie-Claude Barrette contre le géant Meta, propriétaire de Facebook.

En effet, l'animatrice en a eu marre des publicités frauduleuses qui pullulent malheureusement sur Facebook, utilisant l'image des artistes pour frauder des quidams. Dans ces dossiers chauds, personne n'y gagne, sauf peut-être ces fraudeurs sans humanité.

Marie-Claude Barrette mène donc cette poursuite au nom de nombreuses personnalités publiques qui ont subi le même sort qu'elle, ainsi que pour ceux et celles qui se sont fait escroquer. Elle a bien voulu nous parler de sa démarche ambitieuse en entrevue.

« C'est parce qu'il y a eu une fausse publicité où les gens mettaient de l'argent », indique-t-elle, navrée de la situation. « Je veux dire, j'ai eu un message la semaine passée d'une femme qui a eu 89 000 $ cette fois-ci. On ne parle pas de 250 $. Il y a des gens qui ont sorti leur REER qu'ils ont mis là-dedans... »

Évidemment, est-il nécessaire de préciser que Marie-Claude Barrette n'a aucun lien avec ces publicités frauduleuses qu'elle dénonce vigoureusement.

Sachez que les fraudeurs répliquent souvent le logo de La Presse pour rendre l'article plus crédible, y adjoignant du contenu que l'on connaît traitant d'autres stars d'ici, ou d'autres émissions d'ici. Ne vous faites pas avoir! La façon simple de reconnaître la fraude : l'URL (l'adresse) de la page n'en est pas un connu!

L'animatrice poursuit : « Écoute, tous les soirs, je dis que c'est une fausse publicité, que c'est une arnaque. Là, les gens disaient "bien non, c'est parce que tu veux garder l'argent pour toi". Il y en a qui me disaient ça. Bien non, c'est une arnaque! Donc là, j'ai appelé la Sûreté du Québec. »

« J'ai été la première personnalité publique à porter plainte. J'ai appelé la police, vu qu'ils étaient sur mon territoire. Après ça, je suis allée dans les médias. »

Encouragée par un collaborateur de longue date dans ses émissions, Sylvain Paquette, un spécialiste en criminalité financière numérique, Marie-Claude a finalement décidé d'intenter un recours collectif, de « judiciariser » le problème.

« Dans ma fraude, on est vraiment à plus d'un million de dollars qui ont été perdus. Parce qu'il y en a plein que je ne sais pas. Il y en a qui ont honte, qui n'en parlent pas », poursuit-elle « J'ai des histoires d'horreur. Et à un moment donné, les gens commençaient à me dire "tu vas me rembourser". Et là, j'ai eu peur. »

Parmi les autres victimes d'ici, Marie-Claude Barrette nous mentionne l'animateur Normand Brathwaite.

« En restant chez nous, je sais qu'il ne se passera rien », conclut l'animatrice, dont nous saluons le courage et la détermination. Nous serons à l'affût de l'évolution de ce dossier.

Rappelons que Marie-Claude Barrette se livre comme jamais dans un entretien télévisé que vous pourrez voir ce vendredi. On vous en parlait ici.