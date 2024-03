Marie-Claude Barrette réagit à sa parodie salée par Marc Labrèche

Il y a quelques semaines, à Je viens vers toi, Marc Labrèche a fait une parodie de Marie-Claude Barrette à l'animation de son podcast Ouvre ton jeu.

Sa Marie-Claude incitait beaucoup ses invités à pleurer en ondes - « Pleure mon tabarn*k! », a-t-elle lancé à un faux Denis Coderre - et touchait continuellement son sourcil droit, comme vous pouvez le voir sur l'image au bas de l'article.

Elle a même eu droit à une publicité gratuite de son jeu de table, tiré du balado.

« Le jeu Rouvre ton jeu vous permet de vous poser des questions entre vous parce qu'évidemment les gens ne savent pas comment faire s'ils n'ont pas des cartes avec des questions devant eux. [...] Bref, c'est comme n'importe quelle conversation normale sauf que ça coûte 20 $ et vous avez du matériel », disait la Marie-Claude Barrette de Labrèche.

La principale intéressée n'avait pas commenté les folies de l'animateur publiquement. Nous l'avons donc questionnée à ce sujet lorsque nous l'avons croisée au visionnement de presse de La grande messe, émission à laquelle elle participe cette saison en tant qu'invitée.

« J'ai adoré. Tellement que je ne savais plus comment faire mon Ouvre ton jeu. Il était tellement pareil que j'étais comme : "ben oui, c'est toutes des questions pareilles". C'est quand il fait ça de même [se toucher le sourcil], je me disais : "je fais-tu vraiment ça?" Écoute, j'ai trouvé ça extraordinaire! J'ai trouvé ça drôle, le décor, on dirait que c'était le même. Je trouve qu'il a pris le temps de le faire. On dirait que c'est moi quasiment. »

Une cliente satisfaite!

Le balado Ouvre ton jeu est disponible sur les plateformes d'écoute en continu ainsi que sur YouTube.

De son côté, Marc Labrèche poursuit sa saison de Je viens vers toi, les lundis et mardis à 21 h sur Noovo.