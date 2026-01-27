Mariana Mazza n'a pas adoré sa caricature au Bye Bye 2025 : elle s'explique

De passage à l'émission Le beau dimanche de Jeannot il y a quelques jours, Mariana Mazza a commenté avec franchise sa caricature au Bye Bye 2025.

On se souviendra que Sinem Kara l'imitait dans un sketch où elle était l'une des trois invités de France Beaudoin (jouée par Anne Dorval) à En direct de l'univers.

Voyez une image au bas de l'article.

« C'est bon, on a fait le tour que je dis le mot "plotte". Je trouve qu'il y a tellement de matière à me taquiner dans d'autres choses », indique l'humoriste à l'animateur. « Les toiles que je fais, mes critiques passionnées de livres, comment je suis intense quand je vends un livre, et je dis tout le temps que c'est le meilleur du monde... »

Elle ajoute : « En plus, mon dernier spectacle, il est tout sauf vulgaire. J'ai fait : "ah, come on, vous êtes mille auteurs là-dessus! On a compris que c'était moi. »

On m'a imitée 10 fois dans le Bye Bye, puis c'est tout le temps la même imitation. Décrochez du mot "plotte".

« Je trouve que l'imitation était excellente de Sinem. Le Bye Bye était effectivement vraiment très bon. Je trouve juste que cette caricature-là, j'étais comme : "ah oui, encore? OK, bon, pas grave, on va le prendre". Le monde voit ça comme un hommage. Moi, je vois ça comme une façon de dire : bien, Mariana, tout le monde la connaît au Québec, donc mission accomplie pour le travail que je fais depuis des années, mais on dirait que j'aurais aimé quelque chose d'autre, mais en même temps, c'est ça être caricaturé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? »

Jean-Sébastien Girard lui a alors demandé si elle manquait parfois d'autodérision.

« D'autodérision, pas du tout », répond-elle. « Mais quand on tape sur le même clou tout le temps, à un moment donné, je me dis : "hey, je pense que c'est bon". Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont une image de moi qui est celle de quand j'avais 20 ans, et je pense, et je suis pas mal convaincue, je vais être honnête, que j'ai beaucoup évolué en tant que femme. »

Aujourd'hui, je pense que j'ai laissé place à une douceur et à une intelligence plus qu'une vulgarité. Continuez à m'imiter, mais décrochez de la vulgarité.

Précisons que Mariana Mazza est présentement en tournée avec son spectacle Foie gras. Consultez son calendrier complet ici.