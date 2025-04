Marcel Leboeuf demande l'aide du public pour retrouver de précieux objets volés

Dimanche, Marcel Leboeuf était l'un des invités de Guy A. Lepage à Tout le monde en parle. Il y était pour fait la promotion de la pièce Toc Toc avec trois de ses collègues acteurs.

Sa présence a été l'occasion de parler d'un vol survenu la semaine dernière. Le tiers des costumes de la pièce La cage aux folles ont été dérobés. « Ça vaut à peu près 20 000 $ », indique l'animateur.

Le comédien explique le contexte du vol : « Les costumes avaient été au nettoyage. Ils étaient dans des valises qui ont été laissées dans une voiture toute une nuit. Dans le quartier où ça a été laissé, c'était très tentant », indique-t-il.

Il ajoute : « Alors, la personne qui a volé ça, elle part avec deux valises, des grosses valises. Trois coins de rue plus tard, elle ouvre ça. C'est des guenilles pour la personne, mais nous autres, c'est des costumes ajustés, faits par Michel Robidas. Et, on s'est fait voler le mardi, puis on jouait le vendredi, puis le samedi à Québec. Alors là, il a fallu que Michel se démène pour trouver des affaires pour nous dépanner. »

Il lance donc un appel à tous : « Si quelqu'un, parce que ça n'a jamais été rapporté, si quelqu'un trouve ça, s'il vous plaît, la gaine faite sur mesure d'Alex Perron, ça nous la prend! »

« Ouais, mais tu ne sais pas, il y a peut-être un fétichiste qui est chez lui, puis qui se dit : "Vous l'aurez jamais!" », déclare l'animateur en rigolant.

« Ils devaient aller fouiller chez Michèle Richard », ajoute Jean-Sébastien Girard, faisant se bidonner le public en studio.

On leur souhaite de retrouver ces précieux costumes!

Voyez des photos des costumes du spectacle La cage aux folles ci-dessous.