Marc Labrèche écorche Josélito Michaud à Je viens vers toi

Avec son humour unique et son intelligence créative, Marc Labrèche est passé maître dans l'art de personnifier les vedettes d'ici avec élégance et amour, sans jamais verser dans l'arrogance. Il est aujourd'hui un habile artisan de la parodie bienveillante, qui souligne à gros traits les habitudes de personnalités connues. Or, certaines s'avèrent plus grinçantes que d'autres, comme nous pûmes le constater hier soir, lors d'un nouvel épisode de Je viens vers toi!

Alors que se dressaient à la tablée les vaillants chakras Matthieu Pepper, Geneviève Hébert-Dumont et Pascale Renaud-Hébert, Marc s'est tourné vers Mike Ward, le convive de la soirée, pour lui annoncer qu'un de ses amis avait des excuses à lui présenter. Notre curiosité piquée, il n'en fallait pas plus pour qu'un large sourire se dessine sur nos lèvres, alors que nous avons compris qu'il s'agissait en fait d'une vidéo d'un habitué des parodies, Josélito Michaud! Sous les traits de l'homme de lettres, Marc s'est ainsi exclamé :

« Mike, je pense que j'ai besoin de commencer par te demander pardon. Non, non, pas de non, pas de non! Je te dois des excuses Mike, parce que j'ai pas été là pour toi. T'as vécu des moments très difficiles, Mike. On ne reviendra pas là-dessus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est ici pour que je te dise que j'aurais dû être là pour toi. En ce moment, où t'aurait tellement eu besoin d'un guide spirituel et moral. J'aurais dû être là, Mike, avec ma grande délicatesse pour te dire quoi faire et quoi ressentir dans ces moments-là, quand ça va mal. »

Avec l'intonation et la gestuelle propres au talentueux animateur et auteur, Marc s'est ainsi gentiment moqué de l'habitude de Josélito à dénoncer sur les réseaux sociaux certaines situations le tenaillant particulièrement. Bien que le sketch ait été truffé de savoureuses tirades, l'une des plus acérées aura d'ailleurs concerné un texte que le populaire auteur a soumis à ses abonnés, il y a quelques semaines :

« Comme quand Taylor Swift a ignoré Céline aux Grammys... Est-ce que l'une ou l'autre aurait su quoi penser si je n'avais pas écrit un tweet interminable à ce sujet-là? Poser la question Mike, c'est y répondre un peu! »

Puis, un peu plus tard à l'émission, le Josélito caricaturé en aura rajouté une couche en lançant le « José-Clic ». Cette application fictive offre la présente rassurante de Josélito aux « âmes égarées qui ont besoin de lumière », rien de moins! Assurément, il n'y a que Marc Labrèche pour penser à de telles idées et nous faire rire de la sorte! Ce moment taquin bien rigolo peut être rattrapé à la 23e minute de l'épisode diffusé hier soir, lequel peut être visionné ici.

L'émission Je viens vers toi est diffusée les lundis et mardis à 21 h, sur les ondes de Noovo.