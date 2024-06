Marc Dupré bientôt en vedette dans ce documentaire

TVA annonce aujourd'hui que les tournages d'un documentaire en l'honneur des 30 ans de carrière de Marc Dupré démarreront bientôt, alors que celui-ci parcourra le Québec afin d'aller à la rencontre de personnalités et de ses proches qui l'ont côtoyé de près.

Celui qui porte aujourd'hui les chapeaux d'auteur-compositeur-interprète, d'imitateur et d'humoriste promet de jongler entre les moments touchants et l'humour, aidé d'images d'archives et de témoignages de gens qui l'aiment.

Depuis 2005, Marc Dupré a fait paraître huit disques et a collaboré avec nombre d'artistes : Céline Dion, Garou, Mario Pelchat, Marc Hervieux et Bruno Pelletier, pour n'en nommer que quelques-uns. L'émission de 60 minutes sera produite par les Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu.

Outre sur scène, dans les dernières années, les téléspectateurs ont pu voir l'artiste polyvalent à l'émission La Voix en tant que coach, ainsi que comme juge aux Chanteurs masqués. Il a aussi campé de petits rôles dans des fictions, nommément Les pêcheurs et En tout cas, dans lesquelles il interprétait des versions de lui-même.

Depuis janvier, il visite les salles de spectacle de la province avec son nouveau one-man-show, Ben voyons donc!. Ce dernier allie plusieurs talents de l'interprète : imitation, musique, humour! Des représentations sont annoncées jusqu'en 2025, les billets sont disponibles ici.

Le documentaire, dont le titre n'a pas été annoncé, sera diffusé sur les ondes de TVA en 2025.