Marc-André Grondin déplore l'annulation de cette série : « Ça m'a brisé le coeur... »

Si plusieurs annulations télévisuelles ont fait beaucoup de bruit dans la dernière année, on pense évidemment à celle de la série annuelle Sorcières, d'autres se sont faites un peu plus dans l'ombre, non sans un gros pincement au coeur pour les artistes et artisans qui y oeuvraient. C'est le cas de la série IXE-13, qui est passée au couperet après une seule saison. Nous en avons discuté avec le comédien Marc-André Grondin, qui y tenait la vedette.
« Incroyablement déçu », nous lance-t-il lorsqu'on lui demande son état d'esprit après l'annulation de ce projet. « En toute humilité, je ne dis pas que IXE-13 est le meilleur show du monde, mais je trouve que c'est une grande perte pour la télévision parce que c'était un des seuls shows où les départements pouvaient vraiment se taper un trip, un trip d'époque. C'était extrêmement créatif au niveau de l'époque. »
Rappelons que la série, écrite par Gilles Desjardins (Les pays d'en haut), recréait avec splendeur le Montréal de 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre, alors que Jean Thibault, alias IXE-13, le meilleur agent des services secrets canadiens, devenait le respecté propriétaire du Crystal Club, dans le Red Light, et de l’ancien hôtel au-dessus ayant déjà appartenu à la mafia. Jean se retrouvait alors, bien malgré lui, au cœur d’une nouvelle opération d’espionnage.
Il poursuit : « Dans le ton, dans l'écriture, dans le jeu, dans le costume, dans les décors, dans la cinématographie, la photo, la réalisation, tout le monde pouvait faire quelque chose de vraiment trippant. Pis on tire la plug. » (L'entrevue se poursuit plus bas)
Ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit "peut-être que j'ai joué dans la dernière série d'époque".
Alors que plusieurs diffuseurs sonnent l'alarme quant à l'avenir de notre télévision québécoise, sous le regard des gouvernements qui tardent à agir, Marc-André Grondin estime qu'on ne verra plus beaucoup de séries d'époque dans le futur, pour ne pas dire que celles-ci disparaîtront complètement : « On va en faire de moins en moins, parce que tout le monde a moins de budget. C'est quasiment rendu impossible de faire de l'époque. »
On ne laisse pas le temps non plus à nos séries de se bâtir une histoire.
« Les shows, des fois, ça leur prend deux saisons avant que ça pogne. Ça marchait bien, on ne peut pas dire que ça ne marchait pas bien. Ça n'a pas été le phénomène, mais ç'a bien marché », ajoute-t-il à propos d'IXE-13.
Je trouve ça bien décevant, parce que c'est un projet qui me tenait à cœur.
« Je trouvais ça beau qu'on ait ça comme option, comme travailleur de l'industrie de la télévision, qu'on ait cette option-là, qu'un dude, qu'une fille qui fait du décor, des menuisiers, des peintres, qui disaient, je peux aller faire du décor en studio. Il y avait tellement de travail. Moi, j'étais dans les décors, et il y avait des clins d'œil qui étaient d'une telle finesse. Tout ça, ça a été détruit... », déplore-t-il.
Je comprends l'état des choses. Je suis conscient de cette réalité-là, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choix. La télévision devrait être un projet de société.
« Je trouve ça triste qu'il n'y ait plus ces options-là, qu'on ne puisse plus se raconter notre histoire. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a aucun diffuseur qui a les moyens de raconter une histoire qui nous est arrivée. On peut juste se raconter maintenant », conclut-il sombrement.
La série IXE-13 est disponible en rattrapage sur illico+.
