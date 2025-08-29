Marc-André Grondin déplore l'annulation de cette série : « Ça m'a brisé le coeur... »

Si plusieurs annulations télévisuelles ont fait beaucoup de bruit dans la dernière année, on pense évidemment à celle de la série annuelle Sorcières, d'autres se sont faites un peu plus dans l'ombre, non sans un gros pincement au coeur pour les artistes et artisans qui y oeuvraient. C'est le cas de la série IXE-13, qui est passée au couperet après une seule saison. Nous en avons discuté avec le comédien Marc-André Grondin, qui y tenait la vedette.

« Incroyablement déçu », nous lance-t-il lorsqu'on lui demande son état d'esprit après l'annulation de ce projet. « En toute humilité, je ne dis pas que IXE-13 est le meilleur show du monde, mais je trouve que c'est une grande perte pour la télévision parce que c'était un des seuls shows où les départements pouvaient vraiment se taper un trip, un trip d'époque. C'était extrêmement créatif au niveau de l'époque. »

Rappelons que la série, écrite par Gilles Desjardins (Les pays d'en haut), recréait avec splendeur le Montréal de 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre, alors que Jean Thibault, alias IXE-13, le meilleur agent des services secrets canadiens, devenait le respecté propriétaire du Crystal Club, dans le Red Light, et de l’ancien hôtel au-dessus ayant déjà appartenu à la mafia. Jean se retrouvait alors, bien malgré lui, au cœur d’une nouvelle opération d’espionnage.

Il poursuit : « Dans le ton, dans l'écriture, dans le jeu, dans le costume, dans les décors, dans la cinématographie, la photo, la réalisation, tout le monde pouvait faire quelque chose de vraiment trippant. Pis on tire la plug. » (L'entrevue se poursuit plus bas)

Ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit "peut-être que j'ai joué dans la dernière série d'époque".