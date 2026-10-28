Mais que cache le fameux CHSLD dans Antigang? Christian et Zack sont au courant

Dans la bande-annonce de l'épisode de mercredi d'Antigang, Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) rencontre Christian Thibeault (Vincent Graton) sur un banc de parc et lui parle de la visite de la journaliste Valérie Champagne (Catherine de Léan), conjointe de Jeff, qui voulait en apprendre davantage sur le CHSLD Joseph Brunelle.

Ainsi, on peut s'imaginer que ce n'est pas pour aller voir un proche que Jean-François (Patrice Robitaille) se rend au CHSLD depuis deux saisons maintenant, mais peut-être davantage pour rencontrer un individu qui y est caché.

Puisque la première fois que nous l'avions vu se diriger vers un centre hospitalier de longue durée, il avait menti à Tommy sur l'endroit où il se trouvait, on peut s'imaginer que ce ne sont que Jeff, Zack et Christian qui connaissent le fameux secret.

Sur les réseaux sociaux, les théories vont bon train et l'hypothèse la plus populaire concerne un ancien personnage. Cela fait bien longtemps que les téléspectateurs sont persuadés que Gégé (David Giguère) n'est pas vraiment décédé. Comme la même situation était survenue avec Nadine dans District 31, on a comme l'impression qu'il s'agit ici d'un acharnement non justifié de la part du public, qui souhaite voir ses désirs se concrétiser. Malgré tout, la tonne de commentaires laisse un léger doute dans notre esprit...

Si ce n'est pas Gabriel Goulet, ça semble de plus en plus évident qu'il s'agit d'un informateur sous protection, mais pourquoi Charbonneau, qui n'est plus dans la police depuis belle lurette, serait au courant de ce dossier? La personne est-elle cachée là depuis si longtemps?

Rappelons que le premier CHSLD qu'a visité Jeff n'était pas « Joseph Brunelle », mais plutôt « des Rivières ». La source aurait-elle été déplacée?

À noter qu'on peut aussi lire dans le résumé de l'épisode que Philippe (Irdens Exantus) fera part à Mathilde (Catherine Trudeau) de sa recherche d'un CHSLD... Bientôt tout l'Antigang sera impliqué dans le mystère!

Nous avons très hâte de découvrir de quoi il en retourne!

Nous serons très attentifs du lundi au jeudi à 19 h pour connaître la suite de cette histoire intrigante.