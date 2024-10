Ma mère, ton père : Maurice fait son choix

Dès le début, Maurice a su se démarquer dans l'aventure Ma mère, ton père.

Dans le tout premier épisode, il a été choisi par deux prétendantes pour un tête-à-tête, au grand dam d'Alain qui, lui, a dû passer la soirée seul dans le spa.

Suite à une discussion avec son fils dans le cinquième épisode, on sent que le retraité de 60 ans de Saint-Jérôme a fait son choix. Il y a une femme avec qui il connecte de façon plus « wild » (selon ses propres dires) et avec qui il pourrait, probablement, accomplir son plan de retraite. Des deux côtés, les enfants sont heureux d'entendre Maurice s'exprimer ainsi.

Une autre relation se développera de façon plus concrète, et, à l'opposé, une femme mettra la hache dans l'une de ses connexions.

Les célibataires auront aussi droit à un autre atelier avec la psychologue, qui réveillera à nouveau de vieilles blessures.

Notons que ce ne sera pas que Maurice qui aura droit à la visite de son enfant. Deux autres parents profiteront de ce privilège.

La semaine dernière, les femmes ont reproché aux hommes de ne pas être suffisamment entreprenants. Même s'ils semblent avoir compris les doléances des dames, ceux-ci restent tout de même assez timides dans leur approche. Avouons-le, nous avons bien hâte aux premiers rapprochements...

Rappelons que Sandy apportait récemment des précisions sur son passage à Ma mère, ton père. Lisez le tout ici.