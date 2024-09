Manon nous révèle la raison de son départ hâtif à Ma mère, ton père

Dans le troisième épisode de Ma mère, ton père, Manon a annoncé aux autres célibataires qu'elle devait quitter l'émission pour une « urgence familiale ».

Nous avons eu la chance de discuter avec elle et elle nous a expliqué la situation : « On est venu me chercher à la fin de la journée pour me dire que ma fille enceinte, Camille, qui participait à l'émission avec moi, était déjà à l'hôpital parce qu'elle avait perdu du sang. Donc, c'était clair que l'aventure se terminait là. »

Ce n'est pas mon choix.

« On est deux dans l'aventure. Donc, si elle n'était pas là, moi, je ne pouvais pas continuer », nous explique-t-elle. « J'aurais bien voulu poursuivre, mais sans l'enfant, je ne pouvais pas. »

Elle ajoute : « Maintenant, tout va bien. Le bébé, tout est beau, mais ça prenait un suivi médical à ce moment-là. »

Même si Manon a eu une courte aventure, elle a tout de même développé des liens forts avec plusieurs personnes. « Je suis vraiment contente parce que j'en ressors gagnante. J'ai plein de nouveaux amis. Chantal, Isabelle, Judith, je les ai revues après. J'ai revu Marc, j'ai revu Alain, j'ai revu Maurice, j'ai revu David. On se fait des sorties de groupe. Dans mon petit 24 heures, je n'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai gagné beaucoup de nouveaux amis. Je me trouve vraiment privilégiée. »

Et, comment a-t-elle réagi quand elle a découvert que sa fille l'observait via des caméras? « Ma fille, c'est ma meilleure amie. Donc, je n'ai aucun problème à ce qu'elle voie tout ce qui se passait ou presque. C'est certain que, dans la séduction, ce n'est pas un côté que mes enfants connaissent de moi... C'est sûr que c'est un petit peu étrange de penser à ça, mais en même temps, je suis quand même un grand livre ouvert avec mes enfants, donc ça ne m'a pas dérangée. »

Concernant les commentaires sur les réseaux sociaux, Manon nous dit ceci : « Je trouve ça un petit peu dommage que, souvent, les gens ne parlent pas du tout de l'émission, mais parlent plutôt de l'apparence des candidats. Comme je dis tout le temps, si on me voit quand je me réveille le matin, je suis comme monsieur et madame tout le monde. C'est sûr que quand on s'en va à la télé, on fait attention. On soigne son image. Je trouve ça dommage que ça prenne ce côté-là. Peut-être que ça changera au fil des émissions, quand les gens vont s'attacher un petit peu plus aux candidats, j'espère, parce qu'il y a tellement des gens profonds, qui ont des choses à dire dans ce groupe-là... »

