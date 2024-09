Sandy apporte des précisions sur son passage à Ma mère, ton père

Depuis le dévoilement des portraits des candidates et candidats de Ma mère, ton père, les commentaires fusent sur les réseaux sociaux. Les gens déplorent le fait que les célibataires sont très - même trop - parfaits et qu'ils ne reflètent pas la réalité.

Sandy, avec qui nous nous sommes entretenues récemment, précise d'abord une chose : « À la première émission, on avait des maquilleurs professionnels et des coiffeurs qui faisaient une retouche. Tu arrivais sur place, à ton mieux et selon tes connaissances à toi et la façon que tu es dans la vie, et ils faisaient de petites retouches. Mais, à toutes les émissions, c'était nos vêtements de notre garde-robe personnelle et on se maquillait et on se coiffait nous-mêmes. On n'avait pas une équipe de maquilleurs. »

Suite aux commentaires des gens sur les réseaux sociaux concernant l'« artificialité » des célibataires, Sandy indique ceci : « Moi, je suis dans le naturel. J'ai de la cellulite, une culotte de cheval, j'ai un "muffin top", des tâches de rousseur et des cernes. Mais ça, les gens ne le voient pas parce que je m'aide. Je porte occasionnellement une gaine, du cache cerne, du fond de teint, de la crème pour raffermir la peau et réduire les rides et ridules ainsi que du crayon et gloss à lèvres pour l'illusion de lèvres plus pulpeuses. »

Elle ajoute : « Je n'ai jamais été chez une esthéticienne parce que j'étais monoparentale et mon budget ne me le permettait pas. Mais, j'étais assez débrouillarde pour aller sur les réseaux sociaux pour consulter des tutoriels de maquillage, par exemple. »

Même si elle n'a pas eu recours aux chirurgies ou autres procédés plus invasifs, elle ne juge pas ceux qui ont choisi cette avenue. « Il y en a combien des femmes assises dans son salon qui vivent ça, puis, quand elles lisent les commentaires sur une ou l'autre des candidates, ça les atteint. [...] Je pense que la beauté, c'est un tout. Tu peux avoir le plus beau visage, mais si tu n'es pas belle à l'intérieur, tu deviens moins belle à l'extérieur. »

Je pense que les gens devraient se regarder dans le miroir puis se poser la question : "mais pourquoi ça me dérange?"

« S'ils écoutaient vraiment les 13 émissions complètes et qu'ils ne s'arrêtaient pas sur la coquille extérieure, ils apprendraient à connaître l'individu, ils découvraient de vraies belles personnes. »

Lors du casting pour Ma mère, ton père, Sandy a indiqué à la production avoir la volonté de représenter « la majorité des femmes du Québec, avec ses imperfections ».

La téléréalité Ma mère, ton père est diffusée sur les ondes de TVA à 20 h.