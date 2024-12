Ma mère, ton père : Jonathan et Isabelle ont-ils formé un couple après l'émission?

Jonathan est revenu dans les dernières émissions de Ma mère, ton père au bras d'Isabelle, qui avait eu des regrets après son départ volontaire et avait décidé de donner une chance à son principal intérêt dans l'aventure.

Jonathan nous indique avoir hésité avant d'accepter de retourner dans la maison avec ses consoeurs et confrères de la téléréalité de TVA. Si dans l'émission, il y a trois semaines qui séparent son départ de son retour, dans la réalité, ce n'était que trois jours. « En revenant dans l'émission, j'ai bien réalisé que les autres couples avaient déjà fait plusieurs pas d'avance. Puis ça, ça m'a refroidi un petit peu. Parce que, je n'avais pas réellement eu un coup de foudre au début, mais j'avais apprécié la personne. »

« [Mais,] moi, si je me mets de la pression, ça me freine », ajoute-t-il.

Quand on a fini l'émission, Isabelle voulait continuer à me voir. Mais je suis alors parti en voyage, tout seul. J'ai réfléchi beaucoup à qu'est-ce qu'on était, ainsi de suite, et j'ai décidé de mettre un terme à une aventure possible.

Il enchaîne : « Donc, il n'est jamais rien arrivé entre Isabelle et moi. Rien du tout, même pas un bisou. »

Après que Chantal nous ait révélé son statut relationnel, voilà que Jonathan nous parle aussi de sa situation conjugale actuelle.

« Je suis célibataire », nous indique-t-il. « Je ne vois personne en ce moment, c'est juste que l'opportunité ne s'est pas présentée. Je n'ai pas rencontré, je n'ai pas eu de coup de coeur ou de papillons encore pour une demoiselle et vice versa. Je ne suis pas fermé à l'idée, ça c'est sûr et certain. Au contraire, j'ai même hâte que ce jour arrive. Mais, comme on dit des fois, je suis bien tout seul. »

« Quand ça va se présenter - et c'est sûr que ça va se présenter un jour, je ne peux pas croire -. je vais prendre mon temps pour être sûr, sûr, sûr d'avoir la vraie. Comme on dit : "vaut mieux être seul que mal accompagné". J'utilise ce proverbe-là présentement. »

On souhaite à Jonathan de trouver la perle rare très bientôt!

