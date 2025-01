Après District 31, Luc Dionne annonce un retour à la quotidienne

Décidément, c'est la semaine des grands chambardements pour notre télévision québécoise. Après avoir vécu toutes les émotions possibles avec le retour de nos quotidiennes cette semaine, nous apprenons aujourd'hui que Radio-Canada transformera complètement sa grille horaire pour l'automne prochain.

Cela aura un impact direct sur l'un des projets de l'heure, STAT, qui changera de format. Découvrez les détails ici.

Dans la même conférence, nous avons appris que le prolifique auteur Luc Dionne fera un retour à la quotidienne après un parcours étoilé avec District 31, avec un projet qui sera présenté aux téléspectateurs à compter de l'automne prochain.

C'est une idée qui a germé dans la tête de Luc Dionne, sauf que l'auteur est particulièrement occupé avec Dumas ces temps-ci. C'est pourquoi il a confié à l'autrice Nadine Bismuth le soin d'écrire la série. Luc Dionne travaillera quant à lui à la script-édition, tandis qu'Aetios s'assurera de la production du projet.

Pour le moment, l'équipe n'a pas voulu révéler ni le titre ni le sujet de cette nouvelle quotidienne, qui reprendra la case horaire de STAT devenue série annuelle.

L'auteur a expliqué ne pas vouloir se faire voler son idée avant la mise en production de la série, ce qui lui serait déjà arrivé par le passé. Il n'a pas souhaité commenter davantage cette affirmation.

Les comédiennes et comédiens qui feront partie de la distribution n'ont pas été annoncés. Petite idée : nous espérons vivement y retrouver Patrick Labbé!

André Béraud, directeur de la fiction et des longs métrages à la télévision de Radio-Canada, a précisé : « On va faire comme d'habitude une annonce plus formelle avec le contenu, avec d'autres informations comme on fait toujours. Aujourd'hui, c'était vraiment pour vous parler de la transformation de notre grille cet automne et le pourquoi. »

Il y aurait déjà huit épisodes écrits pour cette nouvelle quotidienne, pour laquelle il nous tarde d'avoir tous les détails. Continuez à nous suivre pour en savoir plus, dès que les informations seront annoncées.

Par ailleurs, la production en a profité pour confirmer une deuxième saison pour Dumas, une nouvelle qui ne s'avère pas une grosse surprise si l'on se fie au succès retentissant que connaît actuellement la série.

Voici les détails de la nouvelle grille horaire de l'automne 2025 pour Radio-Canada :