Luc Dionne explique sa décision de tuer le personnage de Poupou et on comprend bien des choses

En visite sur le plateau de Tout le monde en parle, Luc Dionne a expliqué sa décision de tuer le personnage de Poupou, ce qui avait beaucoup ébranlé les téléspectateurs plus tôt cette année.

« Une quotidienne, il y a une espèce de recette : c'est trois jours en studio, deux jours à l'extérieur. Ça va bien quand c'est des crimes qui sont commis dans les domiciles ou un accident dans la rue ou dans un stationnement. Mais moi, je n'avais pas de repères de motards. On n'avait pas cet argent-là. On n'a pas d'argent pour mettre 23 figurants tatoués avec des vestes dans un local, on n'a pas ça! », explique-t-il.

Il ajoute : « Donc, j'avais un personnage qui partait du poste de police, qui allait dans un restaurant et qui disait : "si tu fais ça, on va t'arrêter" et l'autre disait : "je suis à veille de me tanner". Tu sais, à un moment donné, ça fait deux ans que tu écris ça... J'étais au bout du personnage. Je crois que Sébastien a bien compris ça. »

Lorsque Guy A. Lepage lui demande s'il a annoncé la nouvelle lui-même au comédien, il répond : « Non. C'est la production qui a appelé son agent. [...] On rit toujours, mais quand les comédiens disent : "Luc, on voit ton nom sur l'afficheur et le coeur nous arrête", c'est plate. »

