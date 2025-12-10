Accueil
LOL : Qui rira le dernier? : Patrice L'Écuyer et Guy Jodoin comme vous ne les avez jamais vus

Ça promet de nous faire rire aux larmes!

LOL : Qui rira le dernier?, saison 4
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Prime Vidéo dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la quatrième saison de l'émission à succès LOL : Qui rira le dernier?, où des personnalités québécoises ne reculent devant rien pour faire craquer leurs adversaires.

Patrick Huard est de retour à la barre de ce concept chouchou, où une nouvelle distribution met la gomme pour nous faire rire dans nos salons, tout en évitant de rire elle-même.

Voyez la bande-annonce déjantée ci-dessous.

Rapidement, on constate que ces artistes que nous avons l'habitude de voir dans nos télévisions se présentent comme jamais on ne les a vus auparavant.

On pense évidemment à Guy Jodoin, qui profite de l'occasion pour apparaître dans son plus simple appareil, ou Patrice L'Écuyer qui semble être un concurrent redoutable. Rien ne les arrête! Les autres n'auront qu'à bien se tenir!

Mégan Brouillard, Mehdi Bousaidan, Liliane Blanco-Binette, Claude Legault, Guylaine Tremblay, Anthony Kavanagh, Phil Roy et Eve Côté complètent le portrait totalement loufoque.

Pendant six heures sans relâche, ces artistes s’affronteront en tentant de faire rire leurs adversaires tout en luttant pour garder un sérieux absolu. Rire et même sourire sont interdits ! À la clé : un grand prix de 100 000 $ remis à l’organisme de bienfaisance de leur choix. Qui réussira à tenir jusqu’au bout dans cette impitoyable épreuve du rire?

Les trois premiers épisodes de cette nouvelle saison seront offerts dès le 16 janvier, suivis des trois derniers le 23 janvier, sur Prime Vidéo.

Nous serons au rendez-vous! Et vous?

Informations complémentaires

