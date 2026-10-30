L'Oeil du cyclone : Luc Senay se confie sur la fin après l'ultime saison

Nous savons tous que la diffusion de l'ultime saison de la série L'Oeil du cyclone est prévue pour le mois de février 2027 sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Cette septième saison sera en effet la dernière, ce qui veut dire que nous devrons faire nos adieux à la famille Gagnon, qu'on a eu tant de plaisir à suivre durant toutes ces années. Rencontré lors d'une première médiatique, le comédien Luc Senay qui incarne Michel, le très coloré conjoint de Louise Gagnon (Danielle Proulx) dans la série, s'est confié à Showbizz.net à propos de la fin définitive des tournages, qui a eu lieu cette semaine.

« On a beaucoup pleuré. Beaucoup, toute la gang. Mais on va se revoir pareil. Moi, je leur ai dit : "Dès que je meurs, vous venez à mes funérailles. Ne perdez pas de temps!" »

L'homme de 67 ans blaguait, bien sûr, et nous avons bien ri! Il nous a avoué plus sérieusement ensuite que toute l'équipe allait vraiment lui manquer. « Il y avait beaucoup, beaucoup d'amour. Puis aussi, peut-être parce que c'était une série familiale, il y avait comme... les enfants, c'était nos enfants. » On peut comprendre pourquoi, après tout, ceux qui ont incarné la famille fictive les ont vu véritablement grandir pendant plus de sept ans! « Est-ce que vous avez vu Joey [Joey Bélanger] maintenant? Puis Emma [Juliette Aubé]? Écoute, non, ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme rendu... Je les regarde comme ça! [Il fait signe qu'ils le dépassent] »

L'acteur nous confiait qu'après toutes ces années à tourner ensemble, ils étaient effectivement devenus comme une vraie belle et grande famille.

C'était le bonheur total. Tout ça, c'est rare qu'on pogne ça.

M. Senay nous a aussi avoué un petit secret. « J'avais deux personnages préférés dans cette série-là. Louise et Emma, la petite. Parce que les deux n'avaient pas de barrière, elles disaient tout ce qui leur passait par la tête. C'était des personnages fantastiques. »

Je me souhaite un jour de jouer un personnage comme ça!

On le lui souhaite nous aussi, puisque cela voudrait dire que nous aurions le bonheur de le retrouver à nouveau régulièrement à l'écran. En attendant, l'acteur serait pressenti pour tenir un rôle dans un nouveau projet du réalisateur André Forcier, présentement en développement. Nous garderons donc l'oeil ouvert à ce sujet!

La septième et ultime saison de L'oeil du cyclone sera diffusée à compter de février 2027 sur la section VÉRO.TV de l'Extra d'ICI Tou.tv et sur les ondes d'ICI Télé à l'hiver 2028.