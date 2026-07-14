Lise Dion révèle des détails sur son album de chansons à venir

L'an dernier, lors de son passage à Bonsoir bonsoir, Lise Dion avait demandé aux téléspectateurs si elle devrait faire un album de chansons. Ceux-ci se sont rapidement exprimés sur les réseaux sociaux, réclamant vivement cet album.

Voilà que, un an plus tard, Jean-Sébastien Girard a demandé à l'humoriste où en était ce projet.

« J'ai un autre projet avant », répond-elle d'abord. Pour tous savoir sur celui-ci, c'est par ici.

« Mais là, j'ai trouvé le titre quand même », enchaîne-t-elle. « Ça va s'appeler : Souvenir. Des chansons que j'écoutais avec ma mère quand j'étais jeune. »

Elle ajoute : « J'aimerais ça prendre des chansons des artistes québécois, de tous les auteurs, puis tout mettre la chanson ensemble. »

Rappelons que Lise Dion a une voix magnifique. D'ailleurs, elle chantait souvent à la fin de ses spectacles.

L'humoriste de 70 ans a aussi réitéré qu'un retour sur scène est impossible pour elle et a, du même coup, donné des nouvelles de sa santé. « Physiquement, je ne peux pas refaire des shows. J'ai l'air en forme là, mais j'ai eu un traitement dans le dos avant-hier et ça fait encore un peu mal. »

L'animateur précise : « C'est très exigeant faire de la scène aussi. Les gens ne savent pas, mais c'est athlétique. »

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.