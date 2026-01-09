L'invitée d'En direct de l'univers de ce samedi lance un message sur ses réseaux sociaux

La première invitée de l'année 2026 de France Beaudoin sera nulle autre que la chanteuse Marie-Annick Lépine des Cowboys fringants.

Celle-ci n'a jamais mis les pieds sur la scène d'En direct de l'univers.

À quelques heures de recevoir ce grand hommage en chansons, l'autrice-compositrice-interprète disait ceci sur ses réseaux sociaux :

« « Toute passe vite dans’ vie »

Karl disait souvent ça.

Je suis, à mon grand étonnement, l’invitée de l’émission « En direct de l’univers » samedi prochain.

C’est franchement un honneur, même si ça me stress. J’aime gâter les gens, plus que l’inverse…

Je devais remplir un très long questionnaire et faire une entrevue sur mes goûts musicaux. J’ai beaucoup misé sur la chanson de chez nous, peu importe la langue. Notre talent d’ici est immense.

Il y a de moins en moins d’émissions qui mettent de l’avant la musique. Pourtant, nous en avons tous besoin.

Je lève mon chapeau à toute cette équipe qui fait des miracles, qui travaille énormément fort pour nous faire vivre de grandes émotions!

France Beaudoin est une animatrice de calibre international. Plusieurs de nos artistes aussi!

Tandis que notre télé et notre culture bas de l’aile, soyons solidaires.

Ne manquez pas ce rendez-vous du 10 janvier.

Je ne verrai probablement pas le temps passer et je me dirai à la fin « toute passe vite dans’ vie! »

À samedi les ami(e)s,

Marie xx »

Nous avons très hâte de découvrir ce qui compose l'univers de la pétillante Marie-Annick. On peut assurément s'attendre à voir apparaître, à un moment ou à un autre, ses confrères Cowboys, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras.

C'est à ne pas manquer ce samedi 10 janvier à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons qu'une nouvelle émission suivra En direct de l'univers pour les prochaines semaines et il FAUT être au rendez-vous. Tous les détails ici.