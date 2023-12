L'identité du couple qui visitera Jean-Philippe Dion à La vraie nature cet hiver révélé

On apprend donc cette semaine qu'il s'agit de nul autre que de Charlotte Cardin et Aliocha Schneider . Le duo accorde très peu d'entrevues ensemble, ce sera donc certainement très intéressant de les voir se confier dans la populaire émission de TVA.

Encore une fois, l'éventail des invités de Jean-Philippe Dion semble très varié cette année. Dans la courte bande-annonce, on peut notamment apercevoir Joe Bocan, avec qui l'animateur se balance, et Christine Morency, qui ne semble pas être emballée par sa future balade en barque. Marthe Laverdière, le rappeur Souldia et Laurent Duvernay-Tardif font des confidences déchirantes alors que Clodine Desrochers, Arnaud Soly, Dominic Paquet et Josée Deschênes semblent avoir un malin plaisir lors de leur visite au chalet.

Les cinq membres du groupe acadien Salebarbes, qui a remporté le prix de la chanson de l'année pour « Gin à l'eau salée » au 45e Gala de l'ADISQ, s’égosillent à l'extérieur lors d'une belle journée d'automne.

En début de saison, l'animateur nous promettait également une émission mettant en scène un duo, comme l'an dernier. On se rappellera que l'an dernier Ricardo et Serge Denoncourt ont participé à l'émission à deux. Une troisième personne devait se joindre à l'ensemble, mais s'est désistée pour cause de maladie, la veille. La production a tellement aimé la dynamique de la paire qu'elle a décidé de réitérer l'expérience en 2024.

Le spécial de Noël de La vraie nature a été une bonne mise en bouche pour ce qui nous attend cet hiver. Au contraire de l'émission du temps des fêtes, qui avait été filmée un an avant la diffusion, les tournages de la 6e saison ont tous été faits dans les trois derniers mois. Jean-Philippe Dion soulignait d'ailleurs récemment sur les réseaux sociaux la fin de la production.