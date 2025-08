Les voyeurs du soir : Ce populaire humoriste sera aux commandes de ce nouveau concept

Ce vendredi, Mélanie Maynard recevait son bon ami Stéphane Fallu à Sucré Salé. Aux abords du parc régional de la rivière Gentilly, ce dernier a alors dévoilé en primeur qu'il serait l'animateur d'une toute nouvelle émission à venir prochainement, Les voyeurs du soir.

Pour rappel, comme annoncé précédemment, cette proposition télévisée, intrigante comme pas une, prévoit qu'une personnalité connue se promène dans les rues de Montréal en compagnie de Stéphane, à la recherche de bijoux résidentiels. À chaque épisode, l'humoriste explique qu'ils visiteront des maisons tantôt belles et petites, tantôt bizarres et grandes, mais toujours empreintes d'un cachet architectural. Dans nos salons, on fera assurément de belles découvertes! Chose certaine, ce sera l'occasion rêvée de zieuter dans les domiciles d'autrui...

Fallu précise ensuite que ce sera pour lui un véritable « plaisir coupable d’entrer dans la maison » des gens, sans parler des belles rencontres humaines qui l'attendent avec les propriétaire de ces résidences. À chaque émission, son invité et lui visiteront environ 3 à 4 maisons. Si vous êtes le propriétaire d'une demeure unique digne de mention, vous pouvez soumettre votre candidature en écrivant à voyeurs@productionsdeferlantes.com et en précisant le genre de caractéristiques étonnantes que possède votre maison.

Les voyeurs du soir sera diffusé sur CASA et TVA+ dès novembre prochain.

D'ici là, on peut retrouver Stéphane Fallu un peu partout au Québec, alors qu'il est en tournée avec son spectacle d'humour Assumé. On peut également le voir sur les ondes de Zeste avec la 7e saison de Sur le pouce, ce magazine gourmand où il part à la recherche des meilleures cantines de la province.

La semaine prochaine, Mélanie Maynard aura notamment le plaisir de recevoir à Sucré Salé Roxane Bruneau, Sylvain Cossette, Patrick Hivon, Émilie Perreault et Dominic Arpin, pour terminer la semaine en beauté. C'est un rendez-vous quotidien à ne pas manquer du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.