Les tournages d'OD Andalousie sont terminés : Qu'est-ce que ça signifie?

L'annonce d'Alicia Moffet sur ses réseaux sociaux indiquant qu'elle venait de terminer les tournages d'OD Andalousie à destination a soulevé des questionnements auprès des fans.

L'équipe s'est envolée - ou s'envolera dans les prochains jours - vers la destination finale.

Comme on sait qu'il y a une différence de plus ou moins trois semaines entre la diffusion des épisodes au Québec et les tournages, on doit en comprendre qu'il reste encore 4 semaines à l'aventure OD.

La grande finale en direct de Montréal sera diffusée à la fin du mois de novembre et L'heure de vérité, le dimanche suivant.

Il faut aussi en comprendre que les derniers candidats de l'aventure seront reclus pendant trois semaines dans une maison des exclus avant de participer au grand dévoilement en sol québécois. Rappelons que nous avons visité les deux maisons des exclus en Espagne : voyez des images exclusives ici.

Nous ne savons toujours pas combien de couples participeront au voyage ultime et donc, combien seront finalistes. Nous l'apprendrons d'ailleurs seulement un ou deux épisodes avant le dernier dimanche de la saison.

À noter que ce n'est pas toute la production qui a la chance de participer au voyage final. Seulement 14 personnes des 60 encore en poste pourront voir ce lieu paradisiaque, qui sera annoncé officiellement dans l'émission sous peu.

