Des cotes d'écoute plus basses qu'à l'habitude pour OD : Le producteur réagit

Depuis le début de la nouvelle saison d'Occupation Double, l'état des cotes d'écoute fait l'objet de bien des discussions.

Oui, OD Andalousie rejoint moins de spectateurs que les éditions des dernières années, mais il n'y a rien de catastrophique dans ce portrait, au contraire, pense le producteur au contenu Jean-Philippe Perron.

« Le diffuseur est heureux du show, nous sommes heureux du show, les commanditaires sont heureux du show », précise-t-il d'abord.

« Le public aussi », ajoute Marie‑Eve Dutrisac, chargée aux communications pour Productions J. « Les commentaires du public sont, somme toute, très positifs. Il y a beaucoup de monde à qui ça fait très plaisir ce vent de changement-là. »

On est premier à Noovo cet automne. Il n'y a rien qui est plus écouté qu'OD sur la chaîne.

La production d'OD rappelle aussi que le public cible de la téléréalité regarde peu la télévision conventionnelle, d'où provient les fameuses cotes d'écoute. « Ils l'écoutent sur le web. »

« C'est difficile aussi les cotes d'écoute, parce que ça baisse quand même de façon générale partout », ajoute Francis Laforest, le producteur exécutif.

Il enchaîne : « Ce qui a fait mal à toute la télé au Québec, c'est qu'on a eu un été vraiment plate et il a fait beau tout l'automne. Les gens n'allaient pas s'assoir devant la télé. On sent une petite hausse en ce moment. »

Notons que le dernier dimanche d'OD Andalousie (22 octobre dernier) a été écouté par 411 000 téléspectateurs, selon les données préliminaires de Numéris.

On ne sera jamais un Chanteurs masqués à des pointes de 2,1 millions.

« La qualité de la production est là et nous en sommes fiers », précise le producteur au contenu.