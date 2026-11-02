Les tournages de Tentations au Soleil reprennent

Occupation Double a annoncé ce lundi matin que Maripier Morin et les candidates et candidats d'OD Tentations au Soleil étaient de retour au Panama. Les tournages de la troisième saison reprendront sous peu.

« La situation sur place permettait la reprise des activités », peut-on lire dans une publication sur les réseaux sociaux de l'émission.

On se rappellera qu'un tremblement de terre d'une magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé le Sud du Panama en octobre dernier. Les tournages d'OD Tentations au Soleil étaient alors en cours.

L'animatrice a raconté son histoire plutôt traumatisante à la radio récemment. Lisez le tout ici.

Il y a deux semaines à peine, elle disait avoir encore des sueurs froides en repensant à l'évènement. « La nuit, je me lève et c'est comme si mon corps me dit : "sors les enfants de la maison". ».

Nous espérons de tout coeur que ce second séjour au Panama sera moins chaotique pour elle et toute l'équipe de l'émission.

La diffusion des nouveaux épisodes d'OD Tentations au soleil est toujours prévue pour le mois de décembre sur Crave.

Rappelons que les candidats d'OD étaient, eux aussi, toujours au Panama lors du séisme. Nous avons parlé à deux d'entre eux de leur expérience, qui nous l'ont décrite comme suit.