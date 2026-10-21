Maripier Morin brosse un portrait plutôt troublant de sa récente aventure au Panama

L'animatrice d'OD Tentations au soleil, Maripier Morin était de retour au micro des Filles du lunch en début de semaine et celle-ci est revenue sur son expérience traumatisante vécue lors du tremblement de terre au Panama.

Ce que le public ne savait pas, c'est que les enfants de l'animatrice, ses parents et sa belle-soeur était présents avec elle sur place.

« On est à notre troisième journée de tournage », raconte-t-elle. « Je viens de finir de me faire maquiller. [...] Et pendant que je suis à la salle de bain, ça se met à trembler. Au début, comme quand il y a un gros camion qui passe à côté d'un vieux building. Ça commence smooth. Et à un moment donné, ça s'intensifie, ça s'intensifie. [...] Mais avant que mon cerveau comprenne ce que j'étais en train de vivre, quand j'ai entendu le monde crier, j'ai fait : "mes enfants!" »

Maripier Morin s'est alors mise à courir en direction de sa villa, qui se trouvait à quelques minutes de marche des maisons d'OD Tentations au soleil.

« Ce que je ne savais pas, c'est que, dans un séisme, il n'y a pas juste une secousse. Dans les premières 24 heures, il y en a eu 107. Toutes d'intensités différentes. »

Les premières heures, ça a été vraiment anxiogène parce qu'il y avait en plus une alerte au tsunami puisqu'on ne savait pas si l'épicentre était sur la terre ou si l'épicentre était dans l'eau.

L'animatrice n'a que des éloges à faire à la production qui a pris en charge l'équipe technique, les candidats ainsi qu'elle et sa famille avec beaucoup d'efficacité. Tout le monde est embarqué rapidement dans des voitures en laissant tous ses effets personnels derrière. Puis, ils ont attendu pendant plusieurs heures sur un terrain vague avant que la production trouve un hôtel sécuritaire capable de les accueillir. « Il faut trouver du gaz. Il n’y a plus d'électricité nulle part sur l'île. Tu ne peux pas payer par carte de crédit », indique-t-elle pour expliquer les complexités techniques d'une telle catastrophe.

Maripier mentionne qu'elle a fait mine d'avoir oublié son passeport dans la villa pour aller récupérer certains objets, dont des couches.

Elle dit qu'elle est encore ébranlée par la situation. « J'ai trouvé ça vraiment tough. C'est comme si ma tête le sait qu'il ne s'est rien passé, mais mon système nerveux, lui, ne le sait pas. La nuit, je me lève et c'est comme si mon corps me dit : "sors les enfants de la maison". J'ai des secousses fantômes. J'ai tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose. »

Il y a un son. Ça gronde avant de se mettre à trembler. C'est ce son-là que j'entends tout le temps.

Elle termine en disant : « Bref, je n'ai pas de nouvelles pour vous encore pour Tentations au soleil, qu'est-ce qui va se passer. Mais je suis heureuse de vous dire aujourd'hui que toute l'équipe est rentrée au Québec, que tout le monde est correct. »

Rappelons qu'Alexandre et Zhara nous ont aussi raconté récemment comment ils avaient vécu l'évènement. Lisez leur récit ici.