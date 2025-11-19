Les téléspectateurs surpris par cette révélation dans STAT

Ce mardi, Marie-Andrée Labbé en a surpris plus d'un en dévoilant l'auteur des vols qui se produisent à l'hôpital Saint-Vincent, dans STAT.

On se souviendra que l'autrice a planté, il y a quelques semaines, une intrigue de vol de papier de toilette, une situation qui, soyons honnêtes, met tout le monde dans l'embarras.

Ce mardi, nous avons appris que c'est Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) qui est le voleur.

On a vu le médecin de diriger vers sa voiture et décharger plusieurs rouleaux dans son coffre de voiture, déjà rempli (voir la photo ci-dessous). Que se passe-t-il avec lui? Veut-il faire payer ses collègues pour quelque chose ou a-t-il développé un problème plus grave? (Le texte se poursuit plus bas)