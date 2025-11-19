Accueil
Les téléspectateurs surpris par cette révélation dans STAT

Les adeptes ont une théorie!

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi, Marie-Andrée Labbé en a surpris plus d'un en dévoilant l'auteur des vols qui se produisent à l'hôpital Saint-Vincent, dans STAT.

On se souviendra que l'autrice a planté, il y a quelques semaines, une intrigue de vol de papier de toilette, une situation qui, soyons honnêtes, met tout le monde dans l'embarras.

Ce mardi, nous avons appris que c'est Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) qui est le voleur.

On a vu le médecin de diriger vers sa voiture et décharger plusieurs rouleaux dans son coffre de voiture, déjà rempli (voir la photo ci-dessous). Que se passe-t-il avec lui? Veut-il faire payer ses collègues pour quelque chose ou a-t-il développé un problème plus grave? (Le texte se poursuit plus bas)

Les adeptes ont leur petite idée sur la question!

Plusieurs personnes pensent que Gabriel a développé un TOC, de l'ordre de la syllogomanie. Les personnes atteintes de ce trouble ont une grande difficulté à jeter ou à se séparer de leurs biens, ce qui fait que les objets s'accumulent et encombrent les espaces de vie au point de les rendre invivables. L'autrice pourrait-elle faire un lien avec la pandémie, qui pourrait avoir engendré de tels comportements, ou avec le traumatisme crânien qu'a subi le médecin précédemment?

Chose certaine, ce comportement est des plus étranges et intrigants.

Malheureusement, nous n'aurons pas de réponse à nos questions dans le prochain épisode, la finale de mi-saison, que nous avons déjà vue et qui promet de vous glacer le sang complètement!

La finale de mi-saison sera présentée le mardi 25 novembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée hivernale pour voir quand vos émissions préférées recommenceront après les fêtes.

