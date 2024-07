Les téléspectateurs soumettent la candidature de cette personne comme chroniqueuse à Bonsoir bonsoir

Mercredi, en direct à Bonsoir bonsoir, Julie Lamontagne, la musicienne-maison de l'émission, s'est assise sur le divan des invités afin de faire la promotion du Festival de Jazz.

Les téléspectateurs étaient emballés de la voir enfin parler à l'émission, après avoir été autant taquinée par l'animateur, sans avoir voix au chapitre.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont demandé à la production que Julie devienne une collaboratrice régulière.

« Wow ! Julie est EXCELLENTE en chroniqueuse 👍 Intéressante, à l'aise et s'exprime super bien 👌À refaire s.v.p. 😍 »

« Ça fait du bien d'entendre Julie, très intéressant. »

« Magnifique soirée appréciée, moi, perso, j'apprécierais bien que Julie vienne plus souvent sur le plateau pour pour parler et discuter....je l'admire.... »

Il faut savoir que Julie Lamontagne a une feuille de route plutôt impressionnante. Elle a remporté deux Félix pour l'Album de l’année Jazz, en plus de sept autres pour ses collaborations sur scène et sur disque avec des artistes tels que Isabelle Boulay et Bruno Pelletier. Elle est reconnue autant pour son travail de cheffe d’orchestre, pianiste et claviériste. Elle a dirigé plusieurs concerts et évènements spéciaux avec des artistes français tels que Johnny Hallyday, Julien Clerc et Patrick Bruel. Elle est aussi la fondatrice du label Disques Juliette qui s'engage à faire rayonner le talent féminin.

Bonsoir bonsoir n'est pas sa première collaboration à une émission. Elle a été directrice musicale du Ti-Mé Show pendant 2 saisons, puis cheffe d'orchestre à Belle et Bum.

Julie a récemment fait paraître une nouvelle chanson via Les Twenty-Nines, un duo qu'elle forme avec son conjoint, Tony Albino, aussi musicien à Bonsoir bonsoir. Nous vous invitons à écouter cette pièce ici.